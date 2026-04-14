Пішла із життя олімпійська чемпіонка Людмила Гуревич

У понеділок, 13 квітня, на 91-му році життя померла радянська українська легкоатлетка Людмила Гуренко, яка спеціалізувалася на бігу на середні дистанції. Вона також була відома під прізвищами Лисенко та Шевцова, під якими виступала протягом своєї спортивної кар'єри.

Сумну звістку було оприлюднено на сайті Федерації легкої атлетики України. У повідомленні федерація публічно поінформувала про подію та висловила підтримку родині.

Що відомо про Людмилу Гуревич?

За даними Вікіпедії, вона є олімпійською чемпіонкою Ігор у Римі 1960 року в бігу на 800 метрів.

Також спортсменка здобула бронзову нагороду чемпіонату Європи 1954 року на цій самій дистанції та неодноразово ставала призеркою і чемпіонкою СРСР у різних дисциплінах легкої атлетики: зокрема виборювала "срібло" (1954) і "бронзу" (1956) на чемпіонатах СРСР у бігу на 800 і 400 метрів відповідно.

На національному рівні вона була чемпіонкою УРСР у бігу на 400 і 800 метрів, а також неодноразово здобувала срібні (1952, 1953) та бронзову (1959) нагороди чемпіонатів УРСР у бігу на 400 метрів.

