Гемілтон зробив гучну заяву щодо рекорду Шумахера напередодні старту сезону Формули-1

Вже цими вихідними у Формулі-1 розпочнеться новий сезон 2026 року. Він обіцяє стати доволі непередбачуваним через новий регламент двигунів.

Однією з "темних конячок" нового сезону є команда Феррарі, яка провела успішні тестові заїзди взимку. Особливо великі очікування у фанатів від Льюїса Гемілтона, повідомляє Sky Sports.

Чого очікувати від Гемілтона?

Британський пілот натхненний успішним тестуванням нового боліда та із оптимізмом дивиться у новий сезон. Льюїс розповів свої враження від нової машини Феррарі.

Ми проїхали чудові тести на зимових випробуваннях. Команда виконала неймовірний обсяг роботи. Ми багато чого навчилися з минулого року. Залишаємо позаду погане та рухаємося вперед з хорошим. Ми готові та знаємо, що нам потрібно робити. При цьому для всіх нас є величезні виклики з новими правилами,

– розповів Гемілтон.

Експерти називають Мерседес та Феррарі фаворитами як першого гран-прі, так і всього сезону. Льюїс не відкидає такий статус та запевняє, що намагатиметься знову боротися за чемпіонство.

Моя мета – завжди перемагати. Це те, над чим працює команда. Нам треба максимально використати кожну можливість та бути економними. Сподіваємося, у нас вийде боротися у лідируючій групі з перших гонок. Мерседес виглядає особливо швидким. І я не впевнений, чи ми вже бачили справжній Ред Булл,

– резюмував британець.

Чи поб'є Льюїс рекорд Шумахера?

Нагадаємо, що Гемілтон ділить рекорд Формули-1 за кількістю чемпіонських трофеїв. Льюїс виграв чемпіонат сім разів та за цим показником наздогнав легендарного Міхаеля Шумахера.

Правда, останнє чемпіонство британця було ще у 2020-му. Через рік після того Гемілтон програв трофей на фінальному колі заключного гран-прі сезону Максу Ферстаппену.

А з 2022-го Льюїс взагалі не боровся за трофей. Ба більше, минулого року гонщик перебрався у Феррарі. але провалив сезон. Гемілтон жодного разу не піднявся на подіум та завершив чемпіонат на шостому місці.

