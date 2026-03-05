Хэмилтон сделал громкое заявление относительно рекорда Шумахера накануне старта сезона Формулы-1
- Льюис Хэмилтон настроен бороться за чемпионство в новом сезоне Формулы-1.
- Британец имеет амбиции побить рекорд Михаэля Шумахера по титулам.
Уже в эти выходные в Формуле-1 начнется новый сезон 2026 года. Он обещает стать довольно непредсказуемым из-за нового регламента двигателей.
Одной из "темных лошадок" нового сезона является команда Феррари, которая провела успешные тестовые заезды зимой. Особенно большие ожидания у фанатов от Льюиса Хэмилтона, сообщает Sky Sports.
По теме Хэмилтон опозорил новый болид Феррари – чемпион потерпел неудачу на первом тесте
Чего ожидать от Хэмилтона?
Британский пилот вдохновлен успешным тестированием нового болида и с оптимизмом смотрит в новый сезон. Льюис рассказал свои впечатления от новой машины Феррари.
Мы проехали замечательные тесты на зимних испытаниях. Команда выполнила невероятный объем работы. Мы многому научились с прошлого года. Оставляем позади плохое и движемся вперед с хорошим. Мы готовы и знаем, что нам нужно делать. При этом для всех нас есть огромные вызовы с новыми правилами,
– рассказал Хэмилтон.
Эксперты называют Мерседес и Феррари фаворитами как первого гран-при, так и всего сезона. Льюис не отвергает такой статус и уверяет, что постарается снова бороться за чемпионство.
Моя цель – всегда побеждать. Это то, над чем работает команда. Нам надо максимально использовать каждую возможность и быть экономными. Надеемся, у нас получится бороться в лидирующей группе с первых гонок. Мерседес выглядит особенно быстрым. И я не уверен, или мы уже видели настоящий Ред Булл,
– резюмировал британец.
Побьет ли Льюис рекорд Шумахера?
Напомним, что Хэмилтон делит рекорд Формулы-1 по количеству чемпионских трофеев. Льюис выиграл чемпионат семь раз и по этому показателю догнал легендарного Михаэля Шумахера.
Правда, последнее чемпионство британца было еще в 2020-м. Через год после того Хэмилтон проиграл трофей на финальном круге заключительного гран-при сезона Максу Ферстаппену.
А с 2022-го Льюис вообще не боролся за трофей. Более того, прошлом году гонщик перебрался в Феррари. но провалил сезон. Хэмилтон ни разу не поднялся на подиум и завершил чемпионат на шестом месте.
Что известно о новом сезоне Формулы-1?
- Следующий чемпионат по "королевским гонкам" стартует 8 марта. Первый гран-при сезона пройдет в Австралии в Мельбурне.
- Сезон станет дебютным при новом регламенте двигателей. FIA разрешила командам разрабатывать двигатели, которые на 50% состоят из электрокомпонента.
- Календарь сезона включает в себя 24 этапа и должен завершиться 6 декабря. Правда, из-за войны на Ближнем востоке организаторы Формулы-1 могут отменить гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии, сообщает The Telegraph.
- Кроме того, впервые за долгое время было увеличено количество пилотов. На новый сезон заявились 11 команд, среди которых есть новички Ауди и Кадиллак.
- Напомним. что действующим чемпионом Формулы-1 является Ландо Норрис с Макларен. Британский гонщик всего на два балла опередил Макса Ферстаппена с Ред Булл, который до этого выиграл четыре чемпионата подряд.