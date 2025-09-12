Пілоту Феррарі Хемілтону припусують роман із зіркою Raye: що відомо про можливі стосунки
- Чутки про можливий роман між Льюїсом Хемілтоном та британською співачкою Raye з'явилися в 2023 році після спільних фото та їхньої появи на різних заходах.
- Хемілтон та Raye не підтвердили і не спростували стосунки, хоча співачка написала пісню для фільму, де гонщик виступає як продюсер.
Льюїс Хемілтон один з найвидатніших пілотів Формули-1, який вже вписав своє ім'я в історію королівських перегонів. Британський автогонщик Феррарі має чимало фанатів у всьому світі.
Проте прихильників Хемілтона цікавить не лише його досягнення у Формулі-1, а також особисте життя семиразового чемпіона світу. 24 канал розповідає роман іменитого пілота Скудерії з Рейчел Кін більш відомою, як Raye.
Які стосунки між Хемілтоном та Кін?
Перші чутки про дружбу та стосунки між Льюїсом Хемілтоном і Рейчел Кін з'явились у 2023 році. У квітні того року британська співачка поділилася серією фото, де були спільні світлини з гонщиком.
Фото Рейчел Кін у теплих обіймах з Льюїсом Хемілтоном спровокували бурхливе обговорення у соціальних мережах. Світлини Raye з пілотом стали першим сигналом можливого роману.
У 2024 році почала ще більше набирати оберти тема можливого роману між Льюїсом Хемілтоном і Рейчел Кін. У січні пілота та співачку помітили на обіді разом з Софією Вергарою.
Також у 2024 році Хемілтон та Кін разом з'явилися на Met Gala у Нью-Йорку. Поява гонщика та співачки лише посилила інтерес фанатів та преси щодо їхнього можливого роману.
У 2025 році чутки про стосунки Льюїса Хемілтона та Рейчел Кін почали зростати ще більше та досягли свого піку. У березні Raye помітили у гаражі Феррарі під час вільних практик на Гран-прі Австралії.
Кін у гаражі Феррарі в Австралії: дивіться відео
Окрім того, Рейчел Кін бачили у боксах Феррарі разом з Ентоні Хемілтоном – батько Льїюса.
Кін з батьком Хемілтона: дивіться відео
4 липня 2025 року Рейчел Кін завітала на гоночний вікенд у Великій Британії. У той день співачку знову помітили у гаражі Феррарі, де вона спілкувалася з Александрою Сент-Мле, дівчиною Шарля Леклера, та Маурою Гіггінс.
На наступний день Гран-прі Великої Британії у Сільверстоуні Reye зайшла у паддок, де зустрілась та поспілкувалась з Льюїсом Хемілтоном. Співачка не приховувала, що підтримує пілота Феррарі.
Відзначимо, що після кваліфікації у Сільверстоуні Рейчел Кін виступила на сцені, оскільки співачка була хедлайнером Гран-прі Великої Британії. Льюїс Хемілтон висловився про виступ Raye.
Це перший концерт, на якому я був після гонки — і вона була чудова. І взагалі це перший концерт, який я бачив на Сільверстоуні. Дуже круто, що тут виступають артисти. Публіка була неймовірна,
– cказав Льюїс.
Розмови про стосунки між Льюїсом Хемілтоном та Рейчел Кін тривають. Адже пілот Скудерії та британська співачка офіційно не підтверджували та не спростовували відносини.
Цікаво, що у серпні – вересні 2025 року у тіктоці завірусилася пісня співачки Where is My Husband. Фани вважають, що у композиції Raye йдеться про невдалі стосунки з Льюїсом Хемілтоном.
Що ще відомо про Хемілтона та Кін?
- Льюїс Хемілтон уникає питань про кохання під час інтерв'ю. Пілот Феррарі неодноразово заявляв, що він наразі сфокусований на виступах та кар'єрі у Формулі-1.
- Хемілтон та Кін мають також робочі стосунки. Британська співачка написала пісню для нового фільму "F1", продюсером, якого є гонщик команди Феррарі.