Магучіх запалила на тренуванні, взявши участь у вірусному тренді: драйове відео

Ярослава Магучіх вкотре привернула увагу публіки у соцмережах. Олімпійська чемпіонка продовжує підкорювати серця фанатів, взявши участь у вірусному тренді.

Ярослава Магучіх нещодавно на своїй сторінці у ТікТоці опублікувала драйвове відео з тренування. Спортсменка поділилась з фанами частинкою своєї позитивної енергії, повідомляє 24 канал.

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Магучіх підкорює тренди

Ярослава Магучіх старанно готується до наступних змагань. Легкотатлетка провела чергове тренування перед стартом ще одного етапу Діамантової ліги, який відбудеться Великій Британії.

Попри важку підготовку до змагань Ярослава знаходить час для веселощів разом з тренеркою. Олімпійська чемпіонка зняла трендове відео під популярний хіт, який віруситься у соцмережах – "Rock You Body".

Магучіх запалила на тренуванні: дивіться відео

Нагадаємо, що черговий етап Діамантової ліги-2025 відбудеться 19 липня у Лондоні. Ярослава Магучіх також пробилась до фіналу турніру, який відбудеться у серпні цього року в швейцарському Цюриху.

Раніше повідомляли, що Ярослава Магучіх поділилась фото з прогулянки Парижем, де відбулись змагання. Чарівна спортсменка підкорила фанатів своєю красою.