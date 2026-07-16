На думку МакГрегора, обставини його травмування мають стати аргументом до того, щоб визнати поєдинок таким, який не відбувся. Конор також пропонує букмекерам повернути усі ставки, зроблені на його двобій з Максом Голловеєм, пише 24 Канал.

Чи буде в силі результат бою МакГрегор – Голловей

Конор продовжує наполягати на тому, що його травма сталася саме у клітці, а не замовчувалась ним до бою, щоб не втратити можливість заробити гонорар.

Зараз ірландський майстер ММА очікує результатів медичного обстеження його ноги, щоб мати на руках усю інформацію, потрібну для потенційного оскарження результату і апеляції щодо анулювання бою.

Цікаво, що у своїй заяві Конор зачепив грошовий аспект щодо ставок, але нічого не сказав про те, чи готовий він повернути ті 30 мільйонів доларів, які заробив просто за вихід в октагон.

Що думає про ситуацію Голловей

Американець точно не стане на бік свого суперника і не погодиться вважати, що події того вечора єдиноборств не варто вносити до статистики.

Натомість Макс з повагою поставився до МакГрегора і навіть публічно наголошував на сміливості ірландця, який з травмою наполягав на тому, щоб Голловей продовжував битися. Щоправда потім говорив, що у Конора від нього затряслися коліна.

Макс також закликав провести третій бій з ірландцем і добряче на цьому заробити. Зараз в їхньому особистому протистоянні рахунок 1:1, адже 13 років тому МакГрегор переміг одностайним рішенням суддів.