По мнению Макгрегора, обстоятельства, приведшие к его травме, должны стать основанием для признания поединка несостоявшимся. Конор также предлагает букмекерам вернуть все ставки, сделанные на его поединок с Максом Холлоуэем, пишет 24 Канал.

Будет ли действительным результат боя Макгрегор – Холлоуэй

Конор продолжает настаивать на том, почему его травма произошла именно в клетке, а не была им замалчивана до боя, чтобы не потерять возможность заработать гонорар.

Сейчас ирландский мастер ММА ожидает результатов медицинского обследования своей ноги, чтобы иметь на руках всю информацию, необходимую для потенциального оспаривания результата и подачи апелляции об аннулировании боя.

Интересно, что в своем заявлении Конор затронул финансовый аспект, касающийся ставок, но ничего не сказал о том, готов ли он вернуть те 30 миллионов долларов, которые заработал просто за выход в октагон.

Что думает о ситуации Холлоуэй

Американец точно не встанет на сторону своего соперника и не согласится с тем, почему события того вечера единоборств не стоит включать в статистику.

Вместо этого Макс с уважением отнесся к Макгрегору и даже публично отмечал смелость ирландца, который, несмотря на травму, настаивал на том, чтобы Холлоуэй продолжал драться. Правда, потом он говорил, что у Конора от него задрожали колени.

Макс также призвал провести третий бой с ирландцем и неплохо на этом заработать. Сейчас в их личном противостоянии счет 1:1, ведь 13 лет назад Макгрегор победил единогласным решением судей.