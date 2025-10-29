Поки Михавко забиває у свої: захисник Динамо відзначився важливим голом у Європі

У середу, 29 жовтня, гданська Лехія провела свій матч 1/16 фіналу Кубка Польщі проти Пущі. За гостей зіграв український захисник Максим Дячук.

Максим Дячук став одним із трьох українців, які вийшли у стартовому складі Лехії. Також із перших хвилин кубкове протистояння у складі гостей розпочали Іван Желізко та Богдан В'юнник, пише 24 Канал.

Як Дячук забив у Кубку Польщі?

Перша половина зустрічі минула без голів – 0:0. Перший гол у матчі уболівальники побачили аж на 64-й хвилині поєдинку, коли Дячук найкраще зіграв на другому поверсі після подачі із кутового. Захисник Динамо, який виступає за польський клуб на правах оренди до кінця поточного сезону-2025/2026, відкрив рахунок у зустрічі 0:1.

Гольову передачу у свій актив записав інший українець Желізко.

Дячук забив свій дебютний гол у поточному сезоні-2025/2026 за польський колектив у 14-ти зіграних матчах (дані Transfermarkt). А от для Желізка цей асист став другим у сезоні. Також в активі Івана 3 голи у 13-ти іграх.

Відео голу Дячука

На жаль, така результативність українських легіонерів не принесла Лехії перемогу в основний час. Рівно через 10 хвилин господарі зрівняли цифри на табло 1:1 та перевели зустріч у додаткові 15-хвилинні тайми. Здавалось, що справа йде до серії пенальті, але голина 115 та 120+2 хвилинах принесли перемогу Лехії 1:3.

Слід відзначити, що Дячук та Желізко відіграли повний поєдинок. Натомість В'юнника зняли із гри на 62-й хвилині.

Що відомо про виступи Лехії у поточному сезоні-2025/2026?

Лехія крокує далі в 1/8 фіналу Кубка Польщі.

Щодо чемпіонату, то тут команда, у якій грає троє українців, після 13-ти турів йде лише на 16-й позиції турнірної таблиці польської Екстракляси, набравши лише 10 балів. А це зона гри на виліт.

У єврокубках Лехія не виступає.

Свій наступний матч Лехія зіграє 3 листопада вдома у чемпіонаті проти Радом'яка.

Відзначимо, що 29 жовтня свій гол у Європі забив Артем Довбик. Український форвард приніс перемогу Ромі над Пармою в італійській Серії А 2:1.