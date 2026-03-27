"Хто з нас не підтримує Путіна?": олімпійський чемпіон заявив, що всі спортсмени на боці Кремля

Олімпійський чемпіон з Росії Максим Храмцов заявив, що нібито всі російські спортсмени підтримують Володимира Путіна. Ці слова пролунали на тлі вимог МОК щодо нейтральності атлетів.

Російські спортсмени продовжують робити політичні заяви попри санкції та обмеження на міжнародній арені. Чергову резонансну позицію озвучив олімпійський чемпіон з тхеквондо Максим Храмцов, який оголосив про завершення кар'єри, передає ria.ru.

Що сказав спортсмен про Путіна?

Олімпійський чемпіон з тхеквондо Максим Храмцов заявив, що не знає жодного спортсмена в Росії, який би не підтримував політику президента Володимира Путіна.

А покажіть мені хоч одного спортсмена, який не підтримує політику Володимира Путіна. Це наш президент і наш лідер, і я вважаю, що інакше й бути не може,

– сказав він російським ЗМІ.

Спортсмен також підтвердив, що брав участь у заходах на підтримку війни проти України та відвідував окуповані території, де проводив майстер-класи для дітей. За його словами, саме через таку позицію його могли не допустити до участі в Олімпіаді.

Хто такий Максим Храмцов?

Максим Храмцов – один із найуспішніших російських тхеквондистів останніх років. Він став олімпійським чемпіоном Ігор у Токіо 2020 у ваговій категорії до 80 кг, здобувши перше в історії Росії золото в цьому виді спорту.

Крім олімпійської перемоги, Храмцов є чемпіоном світу та дворазовим чемпіоном Європи. У березні 2026 року спортсмен у 28-річному віці оголосив про завершення професійної кар'єри.

