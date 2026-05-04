Син Кличка розповів, чи збирається після спорту йти в політику

Син чемпіона світу з боксу та мера Києва Віталія Кличка Максим теж займається спортом. На відміну від батька, свій шлях він торує у баскетболі – виступає за клуб Монако і збірну України.

У свій 21 рік представник легендарної родини вже замислюється над тим, як складеться його доля після завершення спортивної кар'єри. В інтерв'ю RMCSport Максим Кличко не виключив, що на нього чекає політика.

Що сказав син Віталія Кличка про свої політичні перспективи?

Максим визнав, що політика була у сфері його інтересів перед тим, як він зупинив свій вибір на баскетболі. Юнак хотів вивчати право, але треба було зосередитись на досягненнях на майданчику. Тож заняття гуманітарними науками він відклав на потім – з можливістю повернутися, коли зробить собі ім'я у спорті.

При цьому син Віталія Кличка не надто воліє присвятити своє життя державному управлінню.

Я б хотів цього уникнути. За словами мого батька, його спортивна кар’єра була найлегшою частиною його шляху. Політика дуже вимоглива. Цілком присвятити себе своїй країні, своєму народу – дуже виснажливо і стресово. Якби я пішов у політику, я хотів би бути таким же хорошим, як він,

– наголосив Максим.

Як складається спортивна кар'єра Максима Кличка?

Син легенди рингу зізнавався, що бокс йому не сильно подобається. Після коронавірусної пандемії і карантину йому хотілося бути на вулиці, тож Кличко став часто бувати на баскетбольному майданчику. Це і спонукало його займатися професійно.

Поки Максим здебільшого грає за молодіжку Монако або отримує у дорослій команді обмежений час: найдовший матч для українця тривав шість хвилин, він заробив 2 очки та зробив 3 підбирання.

На Євробаскеті-2025 U-20 Кличко за збірну України зазнав важкої травми під час поєдинку з Чехією.

Що відомо про політичну кар'єру Віталія Кличка?