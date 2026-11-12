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Легенду Динамо виставали з клубу, не пояснивши причину

Михайло Гема
Максим Шацьких залишився без роботи

Максим Шацьких / Фото "Футбол 24"

Легендарний у минулому гравець Динамо Максим Шацьких залишився без роботи. Футбольний клуб Азія, який донедавно очолював Шацьких, 12 листопада оголосив про припинення співпраці.

 
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В Азії повідомили, що разом із 48-річним фахівцем клуб залишили тренер з фізичної підготовки Віталій Шпанюк, тренер-аналітик Микола Тищенко, тренер воротарів Микита Шквирін та тренер із гри в обороні Олег Герасимюк.

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Азія звільнила Максима Шацького

Причину звільнення тренерського штабу на чолі з Шацьким у клубі не повідомили.

Фахівець очолював киргизстанську Азію із листопада 2025 року. За цей час під його керівництвом команда провела 34 матчі, в яких здобула 19 перемог, 8 разів зіграла внічию та зазнала 7 поразок.

У дебютному сезоні 2026 року Азія посіла 4-те місце у турнірній таблиці.

До цього Шацьких працював головним тренером в Андіжані й Пахтакорі, а також асистентом у Роторі й Динамо.

Шацьких пов'язували з роботою у Динамо

Нагадаємо, у ЗМІ була інформація, що Шацьких може повернутися у Динамо та очолити київський клуб після відставки Ігоря Костюка. Тренер нібито повернеться у Київ у 2027 році.

Сам Максим не приховує, що хотів би працювати в Динамо.

"Зрештою, я присвятив йому десять років свого життя. Тому, звичайно, це теж одна з моїх мрій і бажань. Я готовий до такої можливості вже зараз. Тому, навіть у нинішній ситуації, у мене є величезне бажання працювати в суперклубі, досягати високих результатів і здобувати нагороди разом із командою. У мене сильне бажання", – казав Шацьких.

Утім, нещодавно стало відомо, що президент киян Ігор Суркіс довірив команду польському фахівцю Мацею Кендзьореку, який перебрав на себе обов'язки головного тренера після звільнення Костюка.

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