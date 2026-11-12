Легенду Динамо уволили из клуба, не объяснив причину

Максим Шацких / Фото "Футбол 24"
Легендарный в прошлом игрок Динамо Максим Шацких остался без работы. Футбольный клуб Азия, который до недавнего времени возглавлял Шацких, 12 ноября объявил о прекращении сотрудничества.
В Азии сообщили, что вместе с 48-летним специалистом клуб покинули тренер по физической подготовке Виталий Шпанюк, тренер-аналитик Николай Тищенко, тренер вратарей Никита Шквырин и тренер по игре в обороне Олег Герасимюк.
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Азия уволила Максима Шацкого
Причину увольнения тренерского штаба во главе с Шацким в клубе не сообщили.
Специалист возглавлял киргизстанский клуб Азия с ноября 2025 года. За это время под его руководством команда провела 34 матча, в которых одержала 19 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.
В дебютном сезоне 2026 года Азия заняла 4-е место в турнирной таблице.
До этого Шацких работал главным тренером в Андижане и Пахтакоре, а также ассистентом в Роторе и Динамо.
Шацких связывали с работой в Динамо
Напомним, в СМИ появилась информация, что Шацких может вернуться в Динамо и возглавит киевский клуб после отставки Игоря Костюка. Тренер якобы вернется в Киев в 2027 году.
Сам Максим не скрывает, что хотел бы работать в Динамо.
"В конце концов, я посвятил ему десять лет своей жизни. Поэтому, конечно, это тоже одна из моих мечт и желаний. Я готов к такой возможности уже сейчас. Поэтому, даже в нынешней ситуации, у меня есть огромное желание работать в суперклубе, достигать высоких результатов и завоевывать награды вместе с командой. У меня сильное желание", – говорил Шацких.
Впрочем, недавно стало известно, что президент киевлян Игорь Суркис доверил команду польскому специалисту Мацею Кендзьореку, который взял на себя обязанности главного тренера после увольнения Костюка.
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