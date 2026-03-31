31 березня, 18:29
Заступився за товариша: Шацьких закликав дати Реброву ще один шанс

Андрій Олійник
Основні тези
  • Максим Шацьких закликав дати Сергію Реброву ще один шанс залишитися головним тренером збірної України, порівнюючи його ситуацію з досвідом Дідьє Дешама у Франції.
  • Ребров не коментує свою відставку до товариського матчу з Албанією, але в ЗМІ з'явилася інформація про його бажання продовжити контракт.

Колишній форвард Динамо Максим Шацьких не погоджується з думкою більшості вболівальників щодо необхідності відставки Сергія Реброва з посади головного тренера збірної України. Власник бомбардирського рекорду в УПЛ вказує на досвід команди Франції.

Шацьких в інтерв'ю Sport-Express закликав "не рубати з плеча" і додав, що звільнення Реброва було б найпростішим рішенням, але не факт, що правильним.

Як Шацьких захищає Реброва?

Найкращий голеадор чемпіонатів України вважає, що майже три роки роботи Реброва на чолі головної команди – це "не багато і не мало". Ось у Франції, мовляв, Дідьє Дешам працює вже понад 10 років.

В нього був злет – перемога на чемпіонаті світу 2018 року, і було гучне падіння – поразка у фіналі у 2022 році. І після поразки від Аргентини чотири роки тому його не звільнили, він лишився. В нього вірять. Звісно, порівнювати збірні Франції й України некоректно, різні завдання у команд, різний клас, але щодо тренера національної збірної повинна бути чітка стратегія, а не шарахання зі сторони в сторону,
– наголосив Шацьких.

Чимало фанів у коментарях зазначили, що називати "падінням" вихід команди у другий поспіль фінал чемпіонату світу – досить дивно. 

Максим Шацьких також запропонував дати Сергію Реброву ще один відрізок, на якому він міг би себе проявити.

Можливо, варто дати йому ще час і побачити – впорається чи ні на довгій дистанції з поставленими завданнями. Звільнити Реброва – найпростіше рішення, бо коли немає результату, то тренер автоматично поганий і все таке, але чи правильне? Не знаю,
– підсумував ексфорвард Динамо.

Шацьких і Ребров грали у Динамо разом упродовж кількох сезонів – спершу у 1999 році, а потім у період 2005-2008 років. 

