Таловєров розповів, завдяки чому вдалося його команді вибити Ліверпуль з Кубка Англії

У неділю, 9 лютого, відбулися матчі 1/16 фіналу Кубка Англії. В одному з них сталася гучна сенсація.

Її автором став Плімут, який зміг здолати Ліверпуль з рахунком 1:0. До цього успіху долучився й новачок "пілігримів" Максим Таловєров.

До теми "Мистецтво захищатися": в Англії оцінили перформанс гравця збірної України в матчі з Ліверпулем

Що сказав Таловєров після гри

Український захисник був одним з найяскравіших гравців на полі. Після фінального свистка він прокоментував сенсаційну перемогу своєї команди, повідомляє 24 Канал із посиланням на Трибуну.

За словами гравця збірної України, запорукою успіху стала самовіддана гра в обороні всього колективу, який майже не давав лідеру АПЛ створювати моменти:

"Насправді емоції неймовірні. Зараз почуваюся як вижатий лимон, тому що коли граєш проти такого клубу, то потрібно бути сфокусованим та сконцентрованим щосекунди. Атакувальна лінія такого рівня може в будь-який момент зробити щось таке, що команда не очікує. Тому вся наша лінія оборони та вся команда сьогодні якісно захищалися. Думаю, навіть до доданого часу у другому таймі у Ліверпуля не було якихось небезпечних моментів.

Насправді це заслуга всієї команди. Всі дуже щасливі, але паралельно у нас не менш важлива гра у середу. Треба відпочивати, відновлюватися та готуватися до наступного матчу. Як я вже казав, поставлені цілі – і треба старатися робити все можливе, щоб їх добиватися. Дякую всім, хто підтримував і вірив. Дуже приємно".

Довідка. Максим Таловєров перейшов у Плімут з австрійського клубу ЛАСК 31 січня. Він одразу став основним гравцем "пілігримів", провівши два повні матчі, в яких його команда здобула перемоги.

Зазначимо, що наразі команда Таловєрова веде боротьбу за збереження прописки в Чемпіоншипі, відстаючи від рятівної позиції на чотири залікові бали. Наступний поєдинок Плімут проведе 12 лютого проти Міллволла.