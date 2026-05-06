"Він показав любов до України своєю роботою": відверте інтерв'ю Кривцова про Мальдеру в збірній

Збірна України з футболу перебуває на порозі серйозних змін. Головна команда країни розчарувала фанатів на початку 2026 року, проваливши завдання виходу на чемпіонат світу.

"Синьо-жовті" вийшли у плей-оф відбору, але без шансів поступились Швеції у півфіналі. Як наслідок, наша команда залишилась без головного тренера.

Тепер же замість Сергія Реброва збірну має вперше в історії очолити іноземний тренер. Журналіст Віктор Вацко розповсюдив інсайд, що новим тренером збірної України стане Андреа Мальдера.

Спеціаліст вже має досвід роботи із нашою збірною. Мальдера був асистентом Андрія Шевченка, коли той керував командою з 2016 по 2021 роки. При цьому самостійно Андреа ще ніколи не був головним тренером.

Враховуючи можливе призначення Мальдери 24 Канал ексклюзивно поспілкувався із колишнім гравцем збірної України Сергієм Кривцовим. Ексфутболіст Шахтаря часто викликався тим тренерським штабом та провів під їх керівництвом 24 матчі за збірну.

Яким був Мальдера в збірній України?

Вже майже доконаний факт, що Андреа Мальдера буде новим тренером збірної України. З якими думками ви сприйняли цю новину?

Збірній 100% потрібно було перезавантаження після невдалих виступів та результатів. Я вважаю, що Андреа показав свою роботу, коли він був у штабі Андрія Шевченка. Були досить непогані результати, як я вважаю. Плюс був свій стиль у збірній.

Мені здається, що той симбіоз гравців та тренерського штабу був одним з найбільш вдалих в нашій історії. Якщо ми будемо так комбінувати гру та результат, то, я думаю, буде дуже цікаво. Наше молоде покоління має потенціал. Я думаю, що це, мабуть, найкращий варіант з тих, кого можна було запросити.



Андреа Мальдера покращив дії захисників у збірній України / фото з інстаграму Мальдери

Якраз тоді, коли Шевченко працював головним тренером і з ним Мальдера помічником, то ви майже завжди в збірну викликалися. Розкажіть саме про роль Мальдери? Чим він вам запам'ятався, за що відповідав?

Він дуже сильно розбирається в тактиці, прям до кісточок розбирав гру суперників. Потім підлаштовував нашу тактику та якісь деталі під певну команду. Тобто він мені конкретно як захиснику дав багато нової інформації. Можна сказати, що я був вже досвідченим футболістом, за 25.

Але він навчив мене декотрим речам в плані роботи з м'ячем у захисті. І я бачив, що всім гравцям подобалось, як він все розповідає та вкладає в наші голови, щоб все було зрозумілим. Він приймав участь у всіх аспектах нашої гри, як-то стандартні положення або вихід з оборони.

Не знаю, чи буде входити до цього штабу Мауро Тассотті, але і він теж дуже багато дав саме в оборонній грі для тодішньої нашої збірної. Це був супердует Мальдера – Тассотті. Сподіваюсь, що Мальдера зробить правильний вибір для свого штабу і візьме тих людей-однодумців, які поведуть наших хлопців вперед. Сподіваюсь, будуть результати і ми будемо кайфувати від гри збірної.



Мауро Тассотті може увійти в штаб Андреа Мальдери / фото з інстаграму Мальдери

Чи стане проблемою мовний бар'єр?

А як тоді відбувалося спілкування Мальдери з гравцями?

Була англійська мова, всі хлопці розуміють її. Може, не всі добре можуть висловитися, але всі розуміють. У Андреа чудова англійська мова, з цим проблем взагалі не було. Поки ви не сказали щодо спілкування, я навіть не задумувався, що там могли бути якісь мовні бар'єри.

Думаю, що він показав всю свою любов до України своєю роботою, потім ще й виконав свою обіцянку та зробив татуювання. Я думаю, його можна вважати таким собі українцем з італійським корінням.



Андреа Мальдера має татуювання з прапором та гербом України / фото з інстаграму Мальдери

Тобто вже тоді всі гравці збірної України спокійно розуміли англійську? Не було додаткового перекладача?

Так, не було. Були моменти, коли у Тассотті було трошки гірше з англійською мовою і тоді він міг перемкнутися на італійську з нами. Звісно, ми італійською не спілкуємось, але є такий вираз як "мова футболу". Він навіть італійською нам добре пояснював різні аспекти гри в обороні. Тобто взагалі не було жодних проблем з цим.

Чи є Мальдера найкращим варіантом для збірної України?

Згадуючи Мальдеру зараз, ви б могли подумати, що він зможе стати головним тренером? Є у нього для цього якості, як гадаєте?

Це важке питання, тому що одна справа – працювати асистентом, а інша – бути головним, відповідати за результат, комунікувати з пресою. Це більший тиск на тебе зі сторони. Треба дивитися.

Я думаю, що у Андреа є величезний досвід роботи в Мілані та Італії, в роботі з Андрієм Шевченком, з Роберто Де Дзербі. Тобто в нього є база, треба тільки довести свою самостійність. В мене якщо не стовідсоткова, то 99,9% впевненості, що в нього все вийде. Я в це вірю.

Якщо у вас така віра в Мальдеру, то, напевно, можна припустити, що це найкращий кандидат для збірної зараз?

Ходили чутки щодо Йовічевича чи Фонсеки. Але з Фонсекою тяжко, тому що він головний тренер Ліона. Тобто з тих, про кого були чутки, то між Йовічевичем та Мальдерою я би постав знак рівності. Може, у Йовічевича більший козир, тому що він розмовляє українською. Але досвіду топрівня більше все ж таки в Мальдери. Для мене вони обидва були рівноцінними кандидатами. Обрали Мальдеру, тож я радий цьому вибору.



Андреа Мальдера попрацював п'ять років у штабі Андрія Шевченка / фото з інстаграму Мальдери

Хто буде в штабі Мальдери?

У Мальдери не було кар'єри професійного футболіста. Чи це якось відчувалося протягом співпраці з ним? Чи вистачатиме йому авторитету перед гравцями?

Це 100% не буде перешкодою. Слухайте, ну Моурінью теж не був видатним футболістом, але подивіться на його титули та авторитет у світовому футболі. Взагалі навіть думки не закрадалися щодо футбольної кар'єри Мальдери. Ти бачиш, яка людина, в побуті. Ти чуєш, що він розповідає про футбол.

В нього дуже багато думок. Для італійців футбол взагалі як релігія. Ти не обов'язково повинен бути гарним футболістом, щоб розуміти футбол і тактику. Для цього просто потрібна любов до цієї гри, щоб нормально мізки працювали і ти був відкритий до чогось нового, вивчав це.

Щодо тренерського штабу Мальдери поки жодної конкретики нема. Це мають бути саме українці чи необов’язково? Можливо, ви можете кілька прізвищ назвати, хто б міг допомогти Мальдері в збірній?

Там повинні бути українські спеціалісти, сто відсотків. Андреа повинен прийти з людьми, з якими він працював і яким довіряє. Це кістяк. Але ще повинні бути асистенти з України. Наприклад, тренер голкіперів.

Я не думаю, що хтось краще буде розуміти наших воротарів, ніж український спеціаліст. Той же Андрій Пятов. Він молодий тренер, який нещодавно завершив кар'єру, легенда українського футболу. Не знаю, кого там оберуть, але Андрій Пятов – це нове покоління тренерів.

Є ще багато молодих перспективних тренерів. Тому я вважаю, що десь половина штабу має складатися з молодих українських тренерів, хто трошки додасть сучасності в спілкуванні, в побуті і на полі. Це мають бути люди з авторитетом в українському футболі.

Що відомо про Андреа Мальдеру?