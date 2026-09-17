У Шевченка чекають на провал тренера збірної України: Мальдера вперше відреагував на чутки

Відомий журналіст Ігор Циганик повідомив, що тренер збірної України Андреа Мальдера нібито має напружені відносини з Українською асоціацією футболу (УАФ). Італійський фахівець вперше відреагував на чутки.

Під час пресконференції у Львові Андреа Мальдера заперечив будь-які розбіжності з УАФ, повідомляє 24 Канал.

"Можливо, я не всім подобаюсь"

Ба більше, він запевнив, що до сьогодні йому тільки сильно допомагали, а також надали найкращі умови для роботи.

Знаю, що моя робота залежить від результатів, але це вже зовсім інша річ. Стосовно Федерації не можу нічого сказати, вони надали мені найкращі умови для того, щоб я гарно і якісно працював. Можливо, я не всім подобаюсь, це буває. Це життя. Я викладаюся на повну і віддаю всю можливу енергію, яку маю,

– сказав Мальдера.

Окрім того, італійський спеціаліст натякнув, що не тримається за крісло головного тренера.

"Якби завтра Федерація повинна була вирішувати, прийняти якісь міри, я завжди буду вдячний Федерації і цій країні за цю чудову можливість, яку мені надали", – резюмував Мальдера.

Передісторія ситуації з Мальдерою

Напередодні журналіст та коментатор Ігор Циганик у своїй програмі розповів про непрості взаємини головного тренера збірної України з УАФ, яку очолює Андрій Шевченко. За його інформацією, у Будинку футболу нібито чекають на невдачі італійського фахівця.

Журналіст натякав, що буцімто перед товариськими матчами проти Польщі та Данії були питання до дисципліни команди.

"Я розумію, як команда готувалася до товариських поєдинків проти Польщі і Данії, що вироблялося і хто де був, і хто скільки випив, і хто де погуляв. Якщо буде така сама підготовка до матчів Ліги націй, то ми там сильно не награємо. З дисципліною є питання", – сказав Циганик.

Нагадаємо, 16 вересня Мальдера оголосив склад збірної України на матчі Ліги націй. До заявки команди потрапило відразу п'ятеро дебютантів. Перша гра української команди відбудеться уже 25 вересня на виїзді проти Угорщини.