Зірковий нападник приземлився на шию під час святкування голу на Кубку африканських націй

У понеділок, 22 грудня, відбулися чергові матчі першого туру Кубка африканських націй з футболу. В одному з них зустрічалися Замбія та Малі.

Команди не визначили сильнішого, зігравши внічию 1:1. Під час цієї гри жахливої травми ледь не зазнав форвард замбійців Патсон Дака, повідомляє 24 Канал із посиланням на TheEuropeanLad.

Як Дака міг отримати травму?

Нападник Лестера зрівняв рахунок уже в компенсований час. Він замкнув головою навісну передачу від Матеуса Банда.

Під час святкування рятівного гола для своєї команди 27-річний футболіст вирішив зробити сальто. Проте йому не вдалося виконати його чітко й форвард упав, приземлившись на шию.

Після падіння інші гравці Замбії підбігли до партнера по збірній та продовжили святкування. На щастя, Дака уникнув пошкодження та продовжував грати до кінця матчу.

Дака ледь не зламав шию: дивіться відео

До слова. Наступний поєдинок групового етапу КАН Замбія зіграє 26 грудня. Гра проти Коморських островів розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Зазначимо, що в матчі-відкритті Кубка африканських націй неймовірним голом відзначився Аюб Аль-Каабі. Він забив ударом через себе й це взяття воріт точно претендуватиме на найкращий гол турніру.

Хто такий Патсон Дака?