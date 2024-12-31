У цій ваговій категорії неодноразово висловлював бажання провести з ним бій росіянин Артур Бетербієв, який є абсолютом у напівважкій вазі. Своїми думками щодо цього потенційного поєдинку поділився Малік Скотт, повідомляє 24 Канал із посиланням на YSM Sports Media.

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Експерт спрогнозував перемогу українця

Тренер Деонтея Вайлдера, оцінив шанси обох боксерів. Він переконаний, що Олександр Усик упевнено здолає друга Рамзана Кадирова:

"Чи може Бетербієв перемогти Усика? Звичайно, ні. Можливо, у нього є міць, але необхідно більше, ніж міць, щоб перемогти Усика.

Бетербієв сильніший за Ф’юрі, Дюбуа чи Ентоні Джошуа? Справа не в силі. З цим хлопцем тобі потрібно запропонувати більше".

Довідка. У своєму останньому бою Артур Бетербієв, який виступає під прапором Канади, хоча постійно підкреслює, що відчуває себе росіянином, переміг свого "запорєбрикового" земляка Дмітрія Бівола. Всього на професійному рівні він провів 21 поєдинок, у яких здобув усі перемоги (20 нокаутом).

Зазначимо, що наразі найбільш ймовірним наступним суперником Олександра Усика вважається Даніель Дюбуа. Він кинув виклик українцю одразу після реваншу з Тайсоном Ф'юрі та володіє поясом IBF, тож їх потенційна битва може бути за статус абсолютного чемпіона хевівейту.