Американський фахівець хоче, щоб Олександр Усик зустрівся з відомим мексиканським боксером. Це володар титулів WBA та WBO у першій важкій вазі, повідомляє 24 канал із посиланням на Fight News.

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Скотт хоче побачити бій Усик – Рамірес

Малік Скотт розповів, що хоче побачити бій між Олександром Усиком та його підопічним Хільберто Раміресом. Американський тренер відзначив цікавість цього поєдинку.

Особисто я хотів би побачити, як Усик б'ється з моїм бійцем Хільберто Раміресом. Я б із задоволенням подивився на це. Два шульги, які пропонують не лише міць, а й солідні навички,

– сказав Скотт.

Зазначимо, що Рамірес у середині листопада переміг Кріса Біллама-Смітта одностайним рішенням суддів. Мексиканський чемпіон захистив титул WBA та здобув пояс WBO, який належав супернику.

Раніше Олександр Усик дізнався ім'я нового потенційного суперника у супертяжах. Він може дати гідний бій українському чемпіону світу.