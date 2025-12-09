Маліновський перервав чорну серію своєї команди, відзначившись важливим голом у Серії А

У понеділок, 8 грудня, відбулися останні матчі 14 туру італійської Серії А з футболу. В одному з них Удінезе вдома приймав Дженоа.

В основному складі гостей на поле вийшов півзахисник збірної України Руслан Маліновський. Він допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 2:1, інформує 24 Канал.

Як зіграв Маліновський?

Вже у першому таймі українець відзначився голом у ворота господарів поля. На 34-й хвилині Руслан відкрив рахунок у зустрічі.

Він реалізував пенальті, влучно пробивши під праву стійку. Воротар намагався вгадати напрямок удару, але йому це не вдалося.

Маліновський забив гол у ворота Удінезе: дивіться відео

Завдяки цьому голу Маліновський перервав неприємну серію своєї команди. "Грифони" до цього не забивали чотири поспіль пенальті (582 дні).

До слова. Всього українець провів на полі 76 хвилин. За цей час півзахисник здійснив три удари, з яких один у площину воріт, віддав 25 з 31 точних пасів, а також виграв дві повітряні дуелі. Статистичний портал WhoScored оцінив його виступ рівно у 7 балів.

Як Маліновський прокоментував гру?

Після фінального свистка в інтерв'ю DAZN Руслан поділився своїми емоціями від матчу. Він висловив сподівання, що тепер команда буде більш успішною при пробитті 11-метрових ударів і зізнався, завдяки чому останнім часом покращилися результати Дженоа.

"Будемо сподіватися, що ми рухатимемося вперед, що більше не припускатимемося помилок. Ця серія пенальті – просто жах. Десь невдача, десь невдалі удари, десь хороша гра воротаря. Це частина футболу. У чому секрет нового Дженоа? Мені здається, ми тепер граємо з більшою енергією. Видно, що ми боремося за всіх, ми – разом. Думаю, побільшало віри, ось так все і відбувається. Думаю, всі вірять, команда вірить", – сказав Маліновський.

Зазначимо, що тепер безпрограшна серія "грифонів" у чемпіонаті Італії складає вже п'ять матчів. Завдяки цьому їм вдалося залишити зону вильоту та піднятися на 14 місце в турнірній таблиці Серії А.

Як виступає Маліновський у сезоні-2025/2026?