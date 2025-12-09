Малиновский прервал черную серию своей команды, отметившись важным голом в Серии А
- Руслан Малиновский забил гол с пенальти на 34-й минуте, помог Дженоа победить Удинезе со счетом 2:1 в Серии А.
- Благодаря этому голу прервалась серия Дженоа из четырех подряд незабитых пенальти и теперь "грифоны" занимают 14 место в турнирной таблице чемпионата Италии.
В понедельник, 8 декабря, состоялись последние матчи 14 тура итальянской Серии А по футболу. В одном из них Удинезе дома принимал Дженоа.
В основном составе гостей на поле вышел полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский. Он помог своей команде одержать победу со счетом 2:1, информирует 24 Канал.
Читайте также Европейский гранд готов привлечь легенду футбола для подписания игрока сборной Украины
Как сыграл Малиновский?
Уже в первом тайме украинец отметился голом в ворота хозяев поля. На 34-й минуте Руслан открыл счет во встрече.
Он реализовал пенальти, точно пробив под правую стойку. Вратарь пытался угадать направление удара, но ему это не удалось.
Малиновский забил гол в ворота Удинезе: смотрите видео
Благодаря этому голу Малиновский прервал неприятную серию своей команды. "Грифоны" до этого не забивали четыре подряд пенальти (582 дня).
К слову. Всего украинец провел на поле 76 минут. За это время полузащитник совершил три удара, из которых один в створ ворот, отдал 25 из 31 точных пасов, а также выиграл две воздушные дуэли. Статистический портал WhoScored оценил его выступление ровно в 7 баллов.
Как Малиновский прокомментировал игру?
После финального свистка в интервью DAZN Руслан поделился своими эмоциями от матча. Он выразил надежду, что теперь команда будет более успешной при пробитии 11-метровых ударов и признался, благодаря чему в последнее время улучшились результаты Дженоа.
"Будем надеяться, что мы будем двигаться вперед, что больше не будем допускать ошибок. Эта серия пенальти – просто ужас. Где-то неудача, где-то неудачные удары, где-то хорошая игра вратаря. Это часть футбола. В чем секрет нового Дженоа? Мне кажется, мы теперь играем с большей энергией. Видно, что мы боремся за всех, мы – вместе. Думаю, стало больше веры, вот так все и происходит. Думаю, все верят, команда верит", – сказал Малиновский.
Отметим, что теперь беспроигрышная серия "грифонов" в чемпионате Италии составляет уже пять матчей. Благодаря этому им удалось покинуть зону вылета и подняться на 14 место в турнирной таблице Серии А.
Как выступает Малиновский в сезоне-2025/2026?
На клубном уровне Руслан провел 13 матчей, в которых забил два гола и отдал один ассист. Первое взятие ворот он оформил 3 ноября в поединке против Сассуоло.
Также осенью он провел три матча в составе сборной Украины. В них Малиновский совершил четыре результативных действия и дважды признавался "Львом матча".
Следующий поединок Дженоа состоится 14 декабря. "Грифоны" дома в 19:00 по киевскому времени будут принимать Интер.