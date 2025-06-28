Аль-Хіляль несподівано переміг Манчестер Сіті та вийшов в 1/4 фіналу КЧС-2025

У Сполучених Штатах Америки триває оновлений Клубний чемпіонат світу-2025. Наразі команди змагаються за вихід у 1/4 фіналу турніру.

У США продовжується Клубний чемпіонат світу-2025. Одним із фаворитів турніру є англійський Манчестер Сіті, який на першій стадії плей-оф отримав у суперники Аль-Хіляль, повідомляє 24 Канал.

До теми Жахлива помилка Трубіна призвела до вильоту Бенфіки з Клубного ЧС: відеоогляд матчу з Челсі

Манчестер Сіті йде до трофея

Манчестер Сіті на шляху до 1/8 впевне виграв свою групу, набравши дев'ять очок у трьох матчах. Аль-Хіляль, який дав бій Реалу, посів друге місце у квартеті після "вершкових" та одразу потрапив на іменитого суперника.

Вважалось, що підопічні Пепа Гвардіоли мають проходити в 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 та продовжувати змагатись за трофей. Проте у саудитів були свої плани на цей матч.

Манчестер Сіті – Аль-Хіляль 3:4

Голи: Сілва, 9, Голанд, 55, Фоден, 104 – Леонардо, 46, 112, Малком, 52, Кулібалі, 94

Манчестер Сіті був фаворитом матчу, що підтвердилось з самого початку. Вже на 9-й хвилині матчу Бернарду Сілва відкрив рахунок у матчі, забивши у ворота Аль-Хіляля – 1:0.

"Містяни" продовжили контролювати м'яч та створювати небезпечні моменти, але справа до забитих м'ячів не доходила. Натомість на початку другого тайму Маркос Леонардо зрівняв рахунок – 1:1.

Менше, ніж за 10 хвилин команди обмінялись голами. Спочатку забив Малком з Аль--Хіляля, а у відповідь швидким взяттям воріт відзначився Ерлінг Голанд – 2:2.

Після 40 хвилин катання м'яча матч перейшов до екстратаймів. Аль-Хіляль знову зміг вийти вперед, але цього разу зусиллями Каліду Кулібалі. Проте Манчестер Сіті швидко зрівняв рахунок завдяки голу Філа Фодена – 3:3.

Аль-Хіляль виявився сильнішим у гольовій перестрілці. Маркос Леонардо на 112-й хвилині матчу оформив дубль та приніс сенсаційну перемогу саудівському клубу з рахунком 3:4 на користь "блакитних хвиль".

Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Аль-Хіляль:

Таким чином Аль-Хіляль зіграє в 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 проти Флуміненсе, який сенсаційно вибив Інтер в очному протистоянні. Матч відбудеться 4 липня о 22:00 за київським часом.