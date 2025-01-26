Доведеться вчити російську, – Гвардіола прокоментував провальний дебют Хусанова
- У матчі Манчестер Сіті проти Челсі узбецький гравець Абдукодір Хусанов допустив помилку, яка призвела до пропущеного голу, але команда перемогла з рахунком 3:1.
- Головний тренер Пеп Гвардіола пожартував, що йому доведеться вчити російську чи узбецьку для спілкування з Хусановим, який не знає англійської.
Манчестер Сіті на перших хвилинах матчу АПЛ проти Челсі пропустили гол через помилку узбецького легіонера Абдукодіра Хусанова. Проте головний тренер "містян" Пеп Гвардіола вирішив не робити швидку заміну.
У 23-му турі АПЛ Манчестер Сіті впевнено переміг Челсі з рахунком 3:1. У цьому поєдинку за "містян" дебютував узбецький легіонер Абдукодір Хусанов, пише 24 Канал.
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Узбецький легіонер МанСіті не говорить англійською
Вже на 3-й хвилині поєдинку 20-річний захисник допустив грубу помилку, яка призвела до пропущеного голу. Після матчу журналісти поцікавилися у Гвардіоли, чи не хотів він одразу посадити на лаву запасних Хусанова.
Іспанський фахівець зазначив, що не має змоги напряму спілкуватися з новачком, який не знає англійської мови. При цьому Гвардіола пожартував, що йому доведеться вчити російську або узбецьку.
"Мені доведеться вчити російську або узбецьку, щоб комунікувати з ним. Він не говорить англійською, тому я з ним не розмовляв. З ним все буде добре. Він провів лише одне чи два тренування.
Хусанов буде вчитися. Він усвідомлює, що сталося. Те, як гравці допомогли йому, було надзвичайно важливо. Будь-який гравець може припуститися помилки. Якщо після цього ти почуваєшся самотнім, це ще важче. Він такий молодий. Він прийшов сюди на багато років. Він навчиться", – цитує Гвардіолу Sky Sports.
Нагадаємо, що Абдукодір Хусанов став гравцем Манчестер Сіті 20 січня 2025 року. "Містяни" заплатили Лансу за 20-річного центрбека 40 мільйонів євро. Хусанов став першим узбеком в Англійській Прем'єр-лізі.