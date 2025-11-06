Поєдинок Манчестер Сіті – Ліверпуль розпочнеться – о 18:30 (за київським часом). Центральна гра закриє програму 11-го туру АПЛ-2025/2026, повідомляє 24 Канал.

До теми Чемпіонат Англії 2025-2026: розклад матчів, результати та турнірна таблиця АПЛ

Що відомо про дербі МанСіті – Ліверпуль?

Перед очною грою обидва клуби йдуть поруч у турнірній таблиці англійської першості. Манчестер Сіті йде на другій позиції, випереджаючи третій Ліверпуль лише на один бал – 19-ть пунктів проти 18-ти у "мерсисайдців".

Лідером таблиці є лондонський Арсенал, у якого 25 набраних очок.

У попередньому турі "містяни" здобули переконливу домашню перемогу над Борнмутом 3:1. Натомість команда Арне Слота вдома "всуху" переграла Астон Віллу 2:0.

До слова. Нападник МанСіті Ерлінг Голанд після 10-ти турів очолює бомбардирські перегони в АПЛ-2025/2026 (13 голів).

Напередодні лобової зустрічі в АПЛ команди провели свої ігри в основному раунді Ліги чемпіонів. Підопічні Пепа Гвардіоли розгромили вдома дортмундську Боруссію з рахунком 4:1. А от Ліверпуль мінімально здолав мадридський Реал 1:0. Єдиний та переможний гол забив Алексіс Макаллістер.

На правах реклами

Прогноз Favbet

У лінії Favbet саме Манчестер Сіті є явним фаворитом протистояння. Перемогу господарів оцінюють в 1,93. А от на звитягу Ліверпуля дають коефіцієнт 3,72. Мирова – рівно 4.

Тотал голів у матчі більше 2,5 оцінюють в 1,49.

Ймовірно, що уболівальники побачать голи від обох команд. Обидві заб'ють: так – 1,48; ні – 2,67.

Якщо господарі заберуть перший тайм, то вже не відпустять перемогу зі своїх рук (Тайм/Матч) П1П1 – 2,97.

Діапазон 2 – 3 голи у матчі – 2,05. Якщо ж поєдинок закінчиться нічиєю, то на результативну нічию дають коефіцієнт 4,38.

Швидше за все, що в обидвох таймах будуть голи: так – 1,45; ні – 2,61.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 433 від 13.12.2022

Головне про історію зустрічей МанСіті – Ліверпуль