Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
Sport News 24 Футбол Манчестер Сіті – ПСЖ: де дивитися матч Ліги чемпіонів в Україні та коли початок
12 жовтня, 15:30
2

Манчестер Сіті – ПСЖ: де дивитися матч Ліги чемпіонів в Україні та коли початок

Михайло Гема

У середу, 14 жовтня, відбудеться центральний матч другого туру Ліги чемпіонів. Англійський Манчестер Сіті вдома прийме переможця двох попередніх сезонів ЛЧ – французький ПСЖ.

Гра між Манчестер Сіті та ПСЖ розпочнеться о 22:00 та буде доступна для перегляду в Україні, повідомляє 24 Канал.

ПСЖ Іллі Забарного зіграє проти Манчестер Сіті

В Україні офіційним транслятором матчів Ліги чемпіонів є MEGOGO, який транслюватиме гру Манчестер Сіті – ПСЖ.

Переглянути поєдинок можна буде на OTT-платформі медіасервісу за передплатою "Спорт" та в усіх MEGOPACK.

Поєдинок між фаворитами турніру прокоментує Ілля Дудка.

Манчестер Сіті – ПСЖ: контекст матчу

Обидві команди вдало стартували у новому розіграші Ліги чемпіонів. Так, ПСЖ Іллі Забарного вдома розгромив Слован з Братислави (6:1), що дозволило парижанам очолити турнірну таблицю. Водночас Манчестер Сіті на виїзді обіграв на класі незручний Порту з Португалії (2:0).

Протягом попередніх років шляхи команд часто перетиналися на європейській арені. На рахунку англійських футболістів 4 перемоги, тоді як ПСЖ двічі обіграв "містян". Ще одна гра між клубами закінчилася нічиєю.

Нагадаємо, 14 жовтня свій матч у межах Ліги чемпіонів зіграє донецький Шахтар. Єдиний представник України в турнірі у Лондоні зустрінеться з грецьким клубом АЕК.

#РЕКЛАМА
24 Канал
Ланс
13.10.26, 19:45
Тотал менше 7.5
3.5
Зробити ставку
Спортінг Лісабон
ЛІЦЕНЗІЯ КРАІЛ №128 ВІД 08.08.2023
(21+). УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Пов'язані теми:

Ліга чемпіонів Манчестер Сіті ПСЖ