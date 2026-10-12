Манчестер Сіті – ПСЖ: де дивитися матч Ліги чемпіонів в Україні та коли початок
У середу, 14 жовтня, відбудеться центральний матч другого туру Ліги чемпіонів. Англійський Манчестер Сіті вдома прийме переможця двох попередніх сезонів ЛЧ – французький ПСЖ.
Гра між Манчестер Сіті та ПСЖ розпочнеться о 22:00 та буде доступна для перегляду в Україні, повідомляє 24 Канал.
ПСЖ Іллі Забарного зіграє проти Манчестер Сіті
В Україні офіційним транслятором матчів Ліги чемпіонів є MEGOGO, який транслюватиме гру Манчестер Сіті – ПСЖ.
Переглянути поєдинок можна буде на OTT-платформі медіасервісу за передплатою "Спорт" та в усіх MEGOPACK.
Поєдинок між фаворитами турніру прокоментує Ілля Дудка.
Манчестер Сіті – ПСЖ: контекст матчу
Обидві команди вдало стартували у новому розіграші Ліги чемпіонів. Так, ПСЖ Іллі Забарного вдома розгромив Слован з Братислави (6:1), що дозволило парижанам очолити турнірну таблицю. Водночас Манчестер Сіті на виїзді обіграв на класі незручний Порту з Португалії (2:0).
Протягом попередніх років шляхи команд часто перетиналися на європейській арені. На рахунку англійських футболістів 4 перемоги, тоді як ПСЖ двічі обіграв "містян". Ще одна гра між клубами закінчилася нічиєю.
Нагадаємо, 14 жовтня свій матч у межах Ліги чемпіонів зіграє донецький Шахтар. Єдиний представник України в турнірі у Лондоні зустрінеться з грецьким клубом АЕК.