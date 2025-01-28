"Червоні дияволи" близькі до завершення першого трансферу при новому фахівці. Манкуніанці майже домовились про перехід гравця з клубу, який виступає в італійській Серії А, повідомляє 24 канал із посиланням на Джанлуку Ді Марціо.

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Хто перейде у МанЮнайтед

Рубен Аморім почав перебудову Манчестер Юнайтед з оборонної ланки команди. Португальський спеціаліст вирішив посилити позицію лівого захисника.

За наявною інформацією, "червоні дияволи" домовились про перехід гравця Лечче. Клубам залишилось узгодити деякі деталі щодо трансферу Патріка Доргу.

Повідомляють, що сума трансферу складе 30 мільйонів євро, також 7,5 мільйона євро у вигляді можливих бонусів. Інші деталі угоди не розголошуються.

До слова. У поточній кампанії Патрік Доргу зіграв у 23 матчах у складі Лечче в офіційних турнірах. 20-річний данський лівий захисник встиг відзначитись трьома голами та однією результативною передачею.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед переживає складні часи. У поточному сезоні "червоні дияволи" після 23 турів посідають 12 сходинку в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.