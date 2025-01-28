"Красные дьяволы" близки к завершению первого трансфера при новом специалисте. Манкунианцы почти договорились о переходе игрока из клуба, выступающего в итальянской Серии А, сообщает 24 канал со ссылкой на Джанлуку Ди Марцио.

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Кто перейдет в МанЮнайтед

Рубен Аморим начал перестройку Манчестер Юнайтед с оборонительного звена команды. Португальский специалист решил усилить позицию левого защитника.

По имеющейся информации, "красные дьяволы" договорились о переходе игрока Лечче. Клубам осталось согласовать некоторые детали по трансферу Патрика Доргу.

Сообщают, что сумма трансфера составит 30 миллионов евро, также 7,5 миллиона евро в виде возможных бонусов. Другие детали сделки не разглашаются.

К слову. В текущей кампании Патрик Доргу сыграл в 23 матчах в составе Лечче в официальных турнирах. 20-летний датский левый защитник успел отметиться тремя голами и одной результативной передачей.

Напомним, что Манчестер Юнайтед переживает сложные времена. В текущем сезоне "красные дьяволы" после 23 туров занимают 12 строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги сезона-2024/2025.