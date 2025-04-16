Манчестер Юнайтед за крок від вильоту з Ліги Європи: чи здатний екстренер Шахтаря на сенсацію
Паулу Фонсека демонструє успішні результати на чолі Ліона. Його команда піднялась у топ-четвірку Ліги 1, а у Лізі Європи не програла Манчестер Юнайтед у першій грі.
У четвер, 17 квітня, в Лізі Європи 2024-2025 відбудуться матчі-відповіді 1/4 фіналу. В одному із матчів Манчестер Юнайтед прийматиме Ліон на чолі із Паулу Фонсекою, повідомляє 24 Канал. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.
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"Дияволи" проти "ткачів"
Манкуніанці вважаються головним фаворитом цього розіграшу. Команда Рубена Аморіма далека від ідеальної ходи, проте вона досі є єдиною командою, яка ще не програла в цьому євросезоні.
Для МЮ цей турнір має особливе значення, оскільки команда де-факто втратила шанси потрапити у єврокубки через АПЛ. Там "дияволи" йдуть аж на 13 місці. А ось тріумф у Лізі Європи дозволить манкуніанцям напряму потрапити в Лігу чемпіонів.
Втім Ліон має всі шанси, щоб завадити англійцям у цьому. Команда екстренера Шахтаря Паулу Фонсеки виглядає доволі міцно цього року. Після призначення португальця "ткачі" виграли 9 з 13-ти матчів та піднялись на четверту сходинку в Лізі 1.
Вона дасть право потрапити в Лігу чемпіонів і через чемпіонат. У першій зустрічі Ліон дав бій МанЮнайтед та зміг вирвати нічию завдяки пізньому голу Шеркі зі стандарту.
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Прогноз Favbet
Проте Олімпік все одно буде аутсайдером цього протистояння. Прохід французів у півфінал оцінюється у 2,93, тоді як підсумковий успіх МЮ – в 1,40. Щодо котирувань Favbet безпосередньо на звітну зустріч, то вони такі:
- перемога Манчестер Юнайтед – 1,78
- нічия – 4,00
- перемога Ліона – 4,35
Ймовірність серії пенальті становить 6,80. При цьому експерти очікують як мінімум три голи в цьому матчі. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,64, тоді як на ТМ2,5 – 2,28. Головними фаворитами на забитий м'яч є наступні футболісти:
- Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) – 2,60
- Расмус Гойлунд (Манчестер Юнайтед) – 2,80
- Жорж Мікаутадзе (Ліон) – 3,10
- Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед) – 3,30
- Раян Шеркі (Ліон) – 4,30
- Мейсон Маунт (Манчестер Юнайтед) – 4,50
- Тьяго Альмада (Ліон) – 4,80
- Корентен Толіссо (Ліон) – 5,70