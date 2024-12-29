У ці дні в чемпіонаті Англії 2024-2025 проходять матчі 19 туру АПЛ. Центральна гра матчдею пройде у понеділок, 30 грудня, в якій Манчестер Юнайтед прийматиме Ньюкасл, повідомляє 24 Канал. Початок – о 22:00 за київським часом.

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МанЮнайтед у кризі

Манкуніанці проводять жахливий сезон в чемпіонаті Англії. Команда вже встигла двічі змінити тренера, але результати залишаються невдалими – всього 6 перемог у 18-ти зустрічах.

Вже на чолі з Аморімом Юнайтед зазнав чотирьох поразок в АПЛ та закріпився аж на 14 місці. Відстань від єврокубкової зони становить вже вісім очок. Одним з конкурентів "червоних дияволів" за путівки на євроарену є Ньюкасл.

Підопічні Едді Гау здобули три поспіль перемоги із загальним рахунком 11:0, а на початку грудня змогли відібрати очки у Ліверпуля. Наразі Ньюкасл сьомий та відстає від топ-четвірки на 6 очок.

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У звітній зустрічі немає яскраво вираженого фаворита, але все ж шанси Ньюкасла оцінюються трохи вище. На перемогу "сорок" виставлений коефіцієнт 2,54, тоді як Манчестер Юнайтед – 2,74. Нічия ж оцінюється у 3,60.

При цьому експерти впевнені у великій кількості голів. Коефіцієнт на "тотал більше 2,5" становить 1,62, тоді як на ТМ2,5 – 2,32. Найбільш ймовірними авторами голів є наступні гравці: