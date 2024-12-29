У ці дні в чемпіонаті Англії 2024-2025 проходять матчі 19 туру АПЛ. Центральна гра матчдею пройде у понеділок, 30 грудня, в якій Манчестер Юнайтед прийматиме Ньюкасл, повідомляє 24 Канал. Початок – о 22:00 за київським часом.
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МанЮнайтед у кризі
Манкуніанці проводять жахливий сезон в чемпіонаті Англії. Команда вже встигла двічі змінити тренера, але результати залишаються невдалими – всього 6 перемог у 18-ти зустрічах.
Вже на чолі з Аморімом Юнайтед зазнав чотирьох поразок в АПЛ та закріпився аж на 14 місці. Відстань від єврокубкової зони становить вже вісім очок. Одним з конкурентів "червоних дияволів" за путівки на євроарену є Ньюкасл.
Підопічні Едді Гау здобули три поспіль перемоги із загальним рахунком 11:0, а на початку грудня змогли відібрати очки у Ліверпуля. Наразі Ньюкасл сьомий та відстає від топ-четвірки на 6 очок.
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У звітній зустрічі немає яскраво вираженого фаворита, але все ж шанси Ньюкасла оцінюються трохи вище. На перемогу "сорок" виставлений коефіцієнт 2,54, тоді як Манчестер Юнайтед – 2,74. Нічия ж оцінюється у 3,60.
При цьому експерти впевнені у великій кількості голів. Коефіцієнт на "тотал більше 2,5" становить 1,62, тоді як на ТМ2,5 – 2,32. Найбільш ймовірними авторами голів є наступні гравці:
- Александер Ісак (Ньюкасл) – 2,50
- Расмус Гойлунд (Манчестер Юнайтед) – 2,75
- Джошуа Зіркзее (Манчестер Юнайтед) – 2,75
- Вільям Осула (Ньюкасл) – 3,50
- Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед) – 3,50
- Ентоні Гордон (Ньюкасл) – 3,50
- Гарві Барнс (Ньюкасл) – 3,75
- Мігель Альмірон (Ньюкасл) – 4,00
- Амад Діалло (Манчестер Юнайтед) – 4,50