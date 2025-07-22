Манчестер Юнайтед оформив один з найдорожчих трансферів у своїй історії
- Манчестер Юнайтед підписав камерунського вінгера Бріана Мбемо з Брентфорда за 75 мільйонів євро.
- Мбемо гратиме під 19 номером і підписав контракт до 2030 року з опцією продовження ще на один сезон.
- Цей трансфер став одним з найдорожчих в історії Манчестер Юнайтед.
Манчестер Юнайтед після провального сезону-2024/2025 веде активну діяльність на трансферному ринку. "Червоні дияволи" перебудовують лінію атаки в міжсезоння й для її підсилення оформили вже другий гучний трансфер.
Склад команди Рубена Аморіма поповнив Бріан Мбемо. Камерунський вінгер підписав контракт до 30 червня 2030 року з опцією продовження угоди ще на один сезон, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт МЮ.
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Що відомо про трансфер Мбемо в МЮ?
25-річний футболіст перейшов із Брентфорда. Він буде грати під 19 номером і заявив, що щасливий стати частиною клубу, в якому завжди мріяв виступати.
Щойно я дізнався, що є шанс приєднатися до Манчестер Юнайтед, то мусив скористатися можливістю та підписати контракт із клубом моєї мрії – командою, футболку якої я носив у дитинстві,
– сказав Мбемо.
Зазначимо, що за даними Transfermarkt, сума переходу Бріана Мбемо склала 75 мільйонів євро. Футболіст збірної Камеруну став одним з найдорожчих трансферів в історії Манчестер Юнайтед.
Топ-10 найдорожчих підписань в історії "червоних дияволів"
- 1. Поль Погба (Ювентус) – 105 мільйонів євро
- 2. Антоні (Аякс) – 95
- 3. Гаррі Магвайр (Лестер) – 87
- 4. Джейдон Санчо (Боруссія Дортмунд) – 85
- 5. Ромелу Лукаку (Евертон) – 84,7
- 6. Расмус Гойлунн (Аталанта) – 77,8
- 7-8. Анхель Ді Марія (Реал Мадрид – 75
- 7-8. Бріан Мбемо (Брентфорд) – 75
- 9. Матеус Кунья (Вулвергемптон) – 74
- 10. Каземіро (Реал Мадрид) – 70,7
Довідка. В сезоні-2024/2025 Бріан Мбемо провів 42 матчі на клубному рівні. У них він забив 20 голів і віддав 9 асистів.
Таким чином Манчестер Юнайтед уже витратив 149 мільйонів євро влітку на підсилення атаки. Матеус Кунья став гравцем "червоних дияволів" у середині червня.
Нагадаємо, що також манкуніанці хочуть підписати нового воротаря. Серед варіантів англійський клуб, зокрема, розглядає голкіпера збірної України.