Обидві команди катастрофічно розпочали новий сезон: "червоні дияволи" за 5 турів АПЛ набрали п'ять очок, тоді як "шпори" мають тільки два залікові пункти. Чого очікувати від матчу 6-го туру чемпіонату Англії – розповідає 24 Канал.

Хто фаворит у матчі Манчестер Юнайтед – Тоттенхем

Напередодні протистояння фаворитом все ж є Манчестер Юнайтед, зокрема через домашній статус гри.

У 21 столітті Тоттенхем тільки чотири рази покидав "Олд Траффорд" у статусі переможця. Ставалося це з різною періодичністю – у 2012, 2014, 2018 та 2025 роках.

У новому сезоні манчестерці перемогли тільки у двох домашніх поєдинках, що може вселяти впевненість гостям з Лондона. Утім, "шпори" ще не виграла жодного виїзного матчу в сезоні.

Ба більше, на рахунку підопічних Роберто де Дзербі тільки одна звитяга над Чарльтоном у Кубку футбольної ліги.

Для обох колективів принципово здобути три очки в грі, адже відставання від інших клубів суттєве. Так, Манчестер Юнайтед програє лідеру турнірної таблиці 10 очок, коли Тоттенхем – аж 13. Відтак, існує ймовірність, що команди гратимуть на атаку та продемонструють видовищний футбол.

Мудрик пропустить матч

Нагадаємо, матч Манчестер Юнайтед – Тоттенхем відбудеться 10 жовтня та розпочнеться о 19:30. В Україні гру можна переглянути онлайн на телеканалі Setanta Sports.

Зазначимо, поєдинок пропустить український футболіст Михайло Мудрик, який влітку приєднався до Тоттенхема на правах оренди з Челсі.

Нападник отримав травму, через яку не отримав виклик у збірну України на матчі Ліги націй.