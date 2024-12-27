У першій частині матчу команди обмінялись голами та закінчили тайм нічиєю 1:1. На 14-й хвилині Сілва вивів МанСіті уперед 1:0, але вже за 20 хвилин Ндіає вирівняв рахунок у грі.

До теми Евертон зміг відібрати очки у Манчестер Сіті: Миколенко привіз пенальті, який не забив Голанд

Отримав повну підтримку від тренера

На початку другої 45-хвилинки Віталій Миколенко привіз пенальті у ворота своєї команди. Однак норвезький форвард Ерлінг Голанд не реалізував 11-метровий. У зіркового нападника була чудова можливість вдруге у поєдинку вивести "містян" уперед, але цього не сталось.

Манчестер Сіті знову втратив очки у сезоні-2024/2025. Востаннє команда Пепа Гвардіоли перемагала ще 4 грудня, коли розгромили вдома Ноттінгем Форест 3:0. Однак є у цій мировій проти Евертона 1:1 позитивний момент. МанСіті перервав серію із трьох поразок поспіль.

Окрім привезеного пенальті Миколенко відзначився жовтою карткою, яку заробив наприкінці першого тайму.

Після матчу головний тренер Евертона Шон Дайч відреагував на помилку Миколенка, передає 24 Канал із посиланням на EvertonNews.

Так, це пенальті. Пеп Гвардіола сказав, що це було очевидно навіть з лави запасних. У мене також немає жодних сумнівів щодо цього. Все справедливо, адже ми почали другий тайм не так яскраво. Це був "ледачий" пенальті. Втім, Миколенко – дуже хороший захисник і він був у дійсно гарній формі в останніх кількох матчах. Тож я не збираюся сумніватися щодо нього,

– тренер "ірисок" підтримав українця.

Довідка. Матч проти МанСіті став для Миколенка 16-м у поточному сезоні-2024/2025, у яких він віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, що нещодавно сім'я Віталія повідомила радісну звістку – пара чекає на поповнення.

Евертон після цієї нічиєї набрав вже 17 балів та посідає 15-те місце. МанСіті з 28 очками йде 7-м. Дуже незвично так низько бачити команду Гвардіоли у турнірній таблиці АПЛ.