14 лютого, 12:01
Поповнення у зірковій родині: Марина Бех і Михайло Романчук стали батьками

Андрій Олійник
Основні тези
  • 13 лютого Марина Бех-Романчук та Михайло Романчук стали батьками доньки, яка народилася з вагою 3150 грамів та зростом 51 см.
  • Марина Бех-Романчук - чемпіонка Європи з легкої атлетики, а Михайло Романчук - олімпійський призер у плаванні, який завершив кар'єру та став тренером.

Напередодні Дня закоханих щаслива подія сталася в родині українських спортсменів Михайла Романчука та Марини Бех-Романчук. Олімпійський призер у плаванні та чемпіонка Європи з легкої атлетики вперше стали батьками.

Про довгоочікуване народження первістка стрибунка розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.

Хто народився у Марини Бех та Михайла Романчука?

13 лютого на світ з'явилася донька спортсменів. Марина народила о 19:40, дівчинка має зріст 51 сантиметр та важить 3150 грамів.

Ім'я доньки пара поки не оголосила. Цікаво також, чи буде у дівчинки подвійне прізвище, як у її матері.

Що відомо про Марину Бех-Романчук та Михайла Романчука?

  • Марина, згідно з даними Вікіпедії, – дворазова срібна призерка чемпіонатів світу у стрибках в довжину та потрійному стрибку. Також вона має титул чемпіонки Європи як на стадіоні, так і в приміщенні. Вигравала декілька етапів Діамантової ліги.

  • Михайло Романчук здобув срібло та бронзу на Олімпійських іграх в Токіо на дистанціях 1500 метрів та 800 метрів вільним стилем. Плавець є шестиразовим чемпіоном Європи.

  • У 2025 році Марина Бех-Романчук була відсторонена від змагань через провалений тест на тестостерон. Невдовзі після цього вона оголосила про вагітність.

  • Михайло Романчук нещодавно офіційно заявив про завершення професійної кар'єри та перехід до роботи тренером і функціонером.