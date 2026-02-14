Поповнення у зірковій родині: Марина Бех і Михайло Романчук стали батьками
- 13 лютого Марина Бех-Романчук та Михайло Романчук стали батьками доньки, яка народилася з вагою 3150 грамів та зростом 51 см.
- Марина Бех-Романчук - чемпіонка Європи з легкої атлетики, а Михайло Романчук - олімпійський призер у плаванні, який завершив кар'єру та став тренером.
Напередодні Дня закоханих щаслива подія сталася в родині українських спортсменів Михайла Романчука та Марини Бех-Романчук. Олімпійський призер у плаванні та чемпіонка Європи з легкої атлетики вперше стали батьками.
Про довгоочікуване народження первістка стрибунка розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.
Дивіться також "Розніс би кожного другого": призер Олімпіади розповів про хейт від українців
Хто народився у Марини Бех та Михайла Романчука?
13 лютого на світ з'явилася донька спортсменів. Марина народила о 19:40, дівчинка має зріст 51 сантиметр та важить 3150 грамів.
Ім'я доньки пара поки не оголосила. Цікаво також, чи буде у дівчинки подвійне прізвище, як у її матері.
Що відомо про Марину Бех-Романчук та Михайла Романчука?
Марина, згідно з даними Вікіпедії, – дворазова срібна призерка чемпіонатів світу у стрибках в довжину та потрійному стрибку. Також вона має титул чемпіонки Європи як на стадіоні, так і в приміщенні. Вигравала декілька етапів Діамантової ліги.
Михайло Романчук здобув срібло та бронзу на Олімпійських іграх в Токіо на дистанціях 1500 метрів та 800 метрів вільним стилем. Плавець є шестиразовим чемпіоном Європи.
У 2025 році Марина Бех-Романчук була відсторонена від змагань через провалений тест на тестостерон. Невдовзі після цього вона оголосила про вагітність.
Михайло Романчук нещодавно офіційно заявив про завершення професійної кар'єри та перехід до роботи тренером і функціонером.