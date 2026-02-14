Поповнення у зірковій родині: Марина Бех і Михайло Романчук стали батьками

Про довгоочікуване народження первістка стрибунка розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.

13 лютого на світ з'явилася донька спортсменів. Марина народила о 19:40, дівчинка має зріст 51 сантиметр та важить 3150 грамів.

Ім'я доньки пара поки не оголосила. Цікаво також, чи буде у дівчинки подвійне прізвище, як у її матері.

Марина, згідно з даними Вікіпедії, – дворазова срібна призерка чемпіонатів світу у стрибках в довжину та потрійному стрибку. Також вона має титул чемпіонки Європи як на стадіоні, так і в приміщенні. Вигравала декілька етапів Діамантової ліги.

Михайло Романчук здобув срібло та бронзу на Олімпійських іграх в Токіо на дистанціях 1500 метрів та 800 метрів вільним стилем. Плавець є шестиразовим чемпіоном Європи.

У 2025 році Марина Бех-Романчук була відсторонена від змагань через провалений тест на тестостерон. Невдовзі після цього вона оголосила про вагітність.