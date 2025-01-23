Ніжна Бех-Романчук опублікувала звабливі фото з відпустки в Карпатах

Марина Бех-Романчук продовжує ділитись зі своїми шанувальниками новими світлинами. Цього разу легкоатлетка опублікувала у соціальних мережах кадри з відпочинку.

Спортсменка не поспішає повертатись до виступів та часто тішить вболівальників фото з особистого життя. Дівчина зачаровує підписників своєю красою, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм Бех-Романчук.

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Неперевершена Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук опублікувала яскраві світлини з відпочинку в Карпатах. Для свого образу легкоатлетка використала декілька різних нарядів.

Деякі зі світлин були доволі відвертими, як для звичайної зимової фотосесії. Однак вони привернули та підкорили серця чималої кількості вболівальників спортсменки.

Бех-Романчук на відпочинку / Фото з інстаграму легкоатлетки

Зазначимо, що Марина Бех-Романчук не візьме участь на чемпіонаті світу у приміщенні. Також атлетка пропустить європейську першість – обидва турнірм відбудуться у березні 2025 року.

Нагадаємо, що Бех-Романчук має золоту та бронзову медалі, які здобула на чемпіонаті Європи у приміщенні – у 2021 та 2019 роках. Спортсменка також виграла "срібло" світової першості у 2022 році.