Зіркова українська спортсменка у звабливому одязі поніжилась на сонці
- Українська легкоатлетка поділилась фото з відпочинку біля басейну у звабливому вбранні.
- Бех-Романчук невдало виступила на Олімпійських іграх 2024 року через проблеми зі здоров'ям.
Марина Бех-Романчук нещодавно потрапила у скандал пов'язаний з допінгом. Хоча до цього інциденту українська спортсиенка мала повернутись до виступів на змаганнях вперше після Олімпійських ігор у Парижі 2024 року.
Нещодавно Марина Бех-Романчук в інстаграмі опублікувала фото з відпочинку. На фото видно, що легкоатлетка не впадає у відчай та насолоджується відпочинком, очікуючи на вердикт у справі із забороненими речовинами, повідомляє 24 канал.
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Розкішна Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук у соціальних мережах поділилась серією фото з відпочинку біля басейну. Українська легкоатлетка засмагала на шезлонгу, насолоджуючись яскравими променями сонця.
Марина обрала на відпочинок стильний чорний купальник з розрізом по середині. А чудовим доповненням до розкішного образу спортсменки стали сонцезахисні окуляри та смугаста сорочка світло-блакитного кольору.
Бех-Романчук на відпочинку / Фото з інстаграму легкоатлетки
Нагадаємо, що Марина Бех-Романчук невдало виступила на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі. Причиною стали проблеми зі здоров'ям в української легкоатлетки.
Раніше повідомляли, що Марина Бех-Романчук вперше порушила мовчання після тимчасової дискваліфікації через допінг.