У неділю, 6 жовтня, Шахтар здобув впевнену перемогу над ЛНЗ в чемпіонаті України. "Гірники" тріумфували з рахунком 5:1, а покер на свій рахунок записав Георгій Судаков.

До теми Бенефіс Судакова: Шахтар розтрощив ЛНЗ завдяки покеру головної зірки УПЛ

Дивна реакція Пушича

Після гри тренер Шахтаря Маріно Пушич отримав незручне запитання від журналіста. Наставника спитали про різницю у грі між матчами УПЛ та єврокубками. На це боснієць дав доволі різку відповідь, її процитував офіційний сайт Шахтаря.

Я змушений сказати, що воно не надто розумне. Якщо ви ставите в один ряд національні змагання та єврокубкові, то ви не дуже добре розбираєтесь у футболі. Вибачте, але не дуже коректно порівнювати зовсім протилежний рівень змагань у національних турнірах та Лізі чемпіонів. Безумовно, наша ліга є сильною та конкурентною, але порівнювати її з рівнем Ліги чемпіонів є недоцільним заняттям. Це просто земля та небо,

– заявив тренер "гірників".

Нагадаємо, що Шахтар не дуже вдало розпочав сезон в Лізі чемпіонів. У першому турі донеччани розписали нульову нічию у бою з Болоньєю, тоді як у другому розгромно поступились Аталанті (0:3).

Читайте також Гольова феєрія Судакова, скандал в Олександрії, успіх Динамо: турнірна таблиця УПЛ після 9 туру

Наразі підопічні Пушича йдуть на 27 місці в турнірній таблиці ЛЧ. В чемпіонаті ж справи Шахтаря також не надто успішні. Команда вже тричі втратила очки у восьми іграх і посідає лише четверту сходинку в УПЛ.