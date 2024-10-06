Чемпіонат України з футболу йде на паузу для матчів збірних. Напередодні міжнародної перерви в УПЛ було відіграно дев'ятий тур сезону 2024-2025, повідомляє 24 Канал.

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Шахтар тягне результативність

У восьми іграх туру команди оформили 18 голів, тобто в середньому по 2,25 м'яча за матч. Це середній показник для нашого чемпіонату. Втім без п'яти голів Шахтаря ситуація була б ще гіршою. Вашій увазі – всі результати туру та відеоогляди матчів:

Чорноморець – Оболонь 1:0

Карпати – Інгулець 0:0

Верес – Зоря 2:1

Олександрія – Рух 1:1

Колос – Лівий Берег 0:0

Полісся – Ворскла 2:1

Шахтар – ЛНЗ 5:1

Динамо – Кривбас 2:1

Основні моменти 9 туру

Шахтар прорвало після серії невдач в УПЛ та Лізі чемпіонів. Команда Маріно Пушича відігралась на ЛНЗ, оформивши у ворота черкасців п'ять голів. Бенефісом відзначився Георгій Судаков, хавбек забив аж чотири м'ячі та ще і асистував на Зубкова.

Втім з турнірної точки зору ця перемога становище "гірників" не покращила. Динамо більш скромно, але все ж переграло Кривбас та залишилось на першому місці.

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Тепер вже одноосібному, оскільки Олександрія втратила перемогу над Рухом через суперечливий пенальті в овертаймі. Ця осічка відкинула підопічних Ротаня на третю сходинку, адже Полісся переграло Ворсклу та вийшов вперед завдяки різниці голів.

Внизу таблиці особливо варто виділити перемогу Вереса над Зорею. Рівненці вперше у цьому сезоні залишили небезпечну зону, повернувши туди Лівий Берег.

Також третьої перемоги в сезони домігся Чорноморець. Одесити мінімально переграли Оболонь, яка опустилась після цього туру на останнє місце.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Динамо 8 7 1 0 16-4 22 2 Полісся 8 6 2 0 18-6 20 3 Олександрія 8 6 2 0 14-6 20 4 Шахтар 8 5 1 2 24-9 16 5 Рух 8 3 4 1 14-4 13 6 Зоря 9 4 0 5 9-11 12 7 ЛНЗ 9 3 3 3 10-13 12 8 Кривбас 8 3 2 3 7-8 11 9 Чорноморець 9 3 1 5 5-9 10 10 Карпати 9 2 3 4 10-14 9 11 Верес 9 2 3 4 9-13 9 12 Ворскла 9 2 3 4 9-14 9 13 Колос 9 1 5 3 5-7 8 14 Лівий Берег 9 2 1 6 4-12 7 15 Оболонь 9 1 2 6 4-20 5 16 Інгулець 9 0 5 4 6-14 5

Найкращі бомбардири УПЛ:

Олександр Назаренко (Полісся) – 7 Георгій Судаков (Шахтар) – 7 Олексій Гуцуляк (Полісся) – 5 Олександр Філіппов (Олександрія) – 5 Ігор Краснопір (Рух) – 5 Артем Бондаренко (Шахтар) – 4

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