Чемпіонат України з футболу йде на паузу для матчів збірних. Напередодні міжнародної перерви в УПЛ було відіграно дев'ятий тур сезону 2024-2025, повідомляє 24 Канал.
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Шахтар тягне результативність
У восьми іграх туру команди оформили 18 голів, тобто в середньому по 2,25 м'яча за матч. Це середній показник для нашого чемпіонату. Втім без п'яти голів Шахтаря ситуація була б ще гіршою. Вашій увазі – всі результати туру та відеоогляди матчів:
Чорноморець – Оболонь 1:0
Карпати – Інгулець 0:0
Верес – Зоря 2:1
Олександрія – Рух 1:1
Колос – Лівий Берег 0:0
Полісся – Ворскла 2:1
Шахтар – ЛНЗ 5:1
Динамо – Кривбас 2:1
Основні моменти 9 туру
Шахтар прорвало після серії невдач в УПЛ та Лізі чемпіонів. Команда Маріно Пушича відігралась на ЛНЗ, оформивши у ворота черкасців п'ять голів. Бенефісом відзначився Георгій Судаков, хавбек забив аж чотири м'ячі та ще і асистував на Зубкова.
Втім з турнірної точки зору ця перемога становище "гірників" не покращила. Динамо більш скромно, але все ж переграло Кривбас та залишилось на першому місці.
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Тепер вже одноосібному, оскільки Олександрія втратила перемогу над Рухом через суперечливий пенальті в овертаймі. Ця осічка відкинула підопічних Ротаня на третю сходинку, адже Полісся переграло Ворсклу та вийшов вперед завдяки різниці голів.
Внизу таблиці особливо варто виділити перемогу Вереса над Зорею. Рівненці вперше у цьому сезоні залишили небезпечну зону, повернувши туди Лівий Берег.
Також третьої перемоги в сезони домігся Чорноморець. Одесити мінімально переграли Оболонь, яка опустилась після цього туру на останнє місце.
Турнірна таблиця УПЛ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Динамо
|8
|7
|1
|0
|16-4
|22
|2
|Полісся
|8
|6
|2
|0
|18-6
|20
|3
|Олександрія
|8
|6
|2
|0
|14-6
|20
|4
|Шахтар
|8
|5
|1
|2
|24-9
|16
|5
|Рух
|8
|3
|4
|1
|14-4
|13
|6
|Зоря
|9
|4
|0
|5
|9-11
|12
|7
|ЛНЗ
|9
|3
|3
|3
|10-13
|12
|8
|Кривбас
|8
|3
|2
|3
|7-8
|11
|9
|Чорноморець
|9
|3
|1
|5
|5-9
|10
|10
|Карпати
|9
|2
|3
|4
|10-14
|9
|11
|Верес
|9
|2
|3
|4
|9-13
|9
|12
|Ворскла
|9
|2
|3
|4
|9-14
|9
|13
|Колос
|9
|1
|5
|3
|5-7
|8
|14
|Лівий Берег
|9
|2
|1
|6
|4-12
|7
|15
|Оболонь
|9
|1
|2
|6
|4-20
|5
|16
|Інгулець
|9
|0
|5
|4
|6-14
|5
Найкращі бомбардири УПЛ:
- Олександр Назаренко (Полісся) – 7
- Георгій Судаков (Шахтар) – 7
- Олексій Гуцуляк (Полісся) – 5
- Олександр Філіппов (Олександрія) – 5
- Ігор Краснопір (Рух) – 5
- Артем Бондаренко (Шахтар) – 4
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Розклад 10 туру чемпіонату України
- 18 жовтня (п'ятниця), 18:30. Колос – Шахтар
- 19 жовтня (субота), 13:00. Олександрія – Ворскла
- 19 жовтня (субота), 15:30. Оболонь – Динамо
- 19 жовтня (субота), 18:00. Полісся – Лівий Берег
- 20 жовтня (неділя), 13:00. ЛНЗ – Інгулець
- 20 жовтня (неділя), 15:30. Чорноморець – Верес
- 20 жовтня (неділя), 18:00. Зоря – Кривбас
- 21 жовтня (понеділок), 18:00. Рух – Карпати