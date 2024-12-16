"Вовки" вдруге в сезоні здолали чинного чемпіона України, завдяки єдиному голу вже у компенсований час. Після закінчення поєдинку в головного тренера "гірників" Маріно Пушича запитали щодо його майбутнього в Шахтарі на тлі чуток про можливе припинення співпраці.

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Пушич прокоментував своє майбутнє в Шахтарі

Наставник донеччан заявив, що він має підтримку від керівництва, тож не переймається своїм майбутнім у клубі, повідомляє 24 Канал із посиланням на УПЛ ТБ.

"Безумовно, це логічне запитання, коли ми програли одну гру, я це розумію, але можу вас запевнити, що я навіть не думав про це. Те, як ми працюємо, те, як ми співпрацюємо один з одним – це рівень справді хороших відносин. І, як я казав, це футбол. Іноді такі епізоди можуть відбуватися.

Іноді вашою роботою можуть бути дійсно незадоволені – це нормальна частина футболу. Але я справді не переживаю з цього приводу. Я виконую свою роботу, я зосереджений на своєму місці. Як я наголошував, футбол – це така річ, де ви дійсно не завжди отримуєте те, на що заслуговуєте. Моє потенційне майбутнє мене не турбує в такому контексті", – сказав Пушич.

Довідка. Після 17 турів донецький Шахтар посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ. "Гірники" відстають від Динамо, яке є лідером, на сім очок (в обох зіграно по 16 матчів).

Нагадаємо, що наступний офіційний поєдинок Шахтар зіграє вже у 2025 році. 22 січня "гірники" протистоятимуть французькому Бресту в Лізі чемпіонів.