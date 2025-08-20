Дискваліфікація Бех-Романчук: федерація легкої атлетики України розкрила подробиці
- Марину Бех-Романчук дискваліфіковано на 4 роки через допінг, починаючи з 15 травня 2025 року.
- Бех-Романчук є титулованою спортсменкою, брала участь у трьох Олімпіадах та здобула численні нагороди на європейських та світових чемпіонатах.
Українську спортивну спільноту сколихнула неприємна звістка. Легкоатлетку Марину Бех-Романчук відсторонили на тривалий термін через вживання допінгу.
У Федерації легкої атлетики виступили з офіційною заявою щодо дискваліфікації Бех-Романчук. В організації шоковані відстороненням української спортсменки, повідомляє 24 канал із посиланням на сайт ФЛАУ.
Що йдеться у заяві Федерації легкої атлетики?
У Федерації легкої атлетики України наголосили, що Марина Бех-Романчук одна з найтитулованіших та найсильніших спортсменок світового рівня. В організації також заявили, що усі знають, який шлях вона подолала задля здійснення мети.
У заяві підкреслили, що Бех-Романчук відповідальна спортсменка. Тому складно повірити, що українська легкоатлетка свідомо змогла порушити правила, які можуть звести нанівець усю кар'єру.
У Федерації легкої атлетики України також розкрили деталі допінг-тестів, які складала Марина Бех-Романчук.
Жодна з допінг-проб, взятих під час змагань, і жодна з численних позазмагальних проб, зокрема в період з вересня по листопад 2024 року, не давала позитивного результату. Проте рішення ухвалене й це боляче б’є по іміджу не лише спортсменки, а й усієї легкої атлетики України. При цьому у своїй діяльності ФЛАУ дотримується принципу чесної гри й виступає за чистий спорт,
– йдеться у заяві.
В організації також заявили, що будуть продовжувати докладати усі можливі зусилля для боротьби із забороненими речовинами. Планується підвищення освіченості усіх спортсменів і тренерів щодо антидопінгових правил.
Досягнення Бех-Романчук
- Марина Бех-Романчук брала участь у трьох Олімпіадах – 2016, 2020 та 2024 роки.
- Українська легкоатлетка двічі ставала чемпіонкою Європи з легкої атлетики – 2021 та 2022 роки.
- У 2019 та 2022 роках Бех-Романчук здобула срібні медалі чемпіонатів світу з легкої атлетики
Нагадаємо, що термін дискваліфікації Марини Бех-Романчук – 4 роки, починаючи з 15 травня 2025 року. Українська легкоатлетка відреагувала на відсторонення через допінг.