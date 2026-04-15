Розваги по-канадськи: прем'єр Карні витягнув президента Фінляндії Стубба на лід грати в хокей

На Олімпійських іграх 2026 року збірна Фінляндії з хокею стала бронзовою, поступившись у півфіналі майбутнім срібним призерам канадцям. Взяти реванш несподівано випала нагода у фінського президента.

Александр Стубб прибув до Канади з першим двостороннім візитом. Окрім перемовин про посилення зв'язків в торгівлі, обороні та енергетиці, глава держави взяв участь у хокейному матчі з прем'єр-міністром Марком Карні, пише BBC.

Дивіться також "Допуск Росії в хокеї стане рекламою війни": легенда НХЛ зробив тривожну заяву

Як президент Фінляндії і прем'єр Канади зіграли у хокей?

Політики завітали до жіночої команди Оттава Чардж і взяли участь у тренуванні, продемонструвавши навички ведення шайби і кидків. З амуніції обидва вирішили вдягнути лише рукавиці.

Стубб і Карні досить впенено трималися на ковзанах, а от з хокейною технікою варто було б попрацювати краще. Проте професійні гравчині з розумінням поставилися до ситуації і дещо піддавалися президенту і прем'єру.

Александр Стубб грає у хокей в Канаді – дивіться відео:

Чим Фінляндія і Канада відомі у хокеї?