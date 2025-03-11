Зірка UFC потрапив під збройний напад прямо перед власним будинком

У Каліфорнії намагалися пограбувати Марлона "Чіто" Вера біля його будинку. Цей інцидент став предметом обговорення серед шанувальників.

Американський боєць Марлон Вера став жертвою неприємного інциденту. Його намагалися пограбувати прямо біля його будинку, пише 24 канал з посиланням на West Till Death.

Читайте також У рейтингу P4P від The Ring відбулись зміни: яке місце посідає Усик

Неприємна ситуація з зіркою UFC

Під час ремонту автомобіля до Вери відійшов озброєний чоловік, однак боєць встиг вчасно зреагувати та дістати з машини рушницю. Коли нападник побачив зброю, то одразу ж втік.

Інцидент зафіксували камери будинку Марлона Вери і він поділився записами у соцмережах.

Спроба пограбування Вери: дивіться відео

Відзначимо, що свій наступний бій Марлон Вера проведе 4 травня проти Маріо Баутіста. В останніх двох боях боєць зазнавав поразок.