Мільйони для Динамо: європейський гранд готує шалені гроші за таланта збірної України
- Французький Марсель зацікавлений у придбанні 20-річного захисника Динамо.
- Провансальці готові виплатити 25 мільйонів євро за трансфер футболіста.
Київське Динамо проводить не надто вдалий сезон. Однією з причин спаду "біло-синіх" став продаж лідера нападу Владислава Ваната в Жирону.
Тим не менш, цей трансфер дозволив Динамо заробити близько 15 мільйонів євро. Як повідомляє MVZ Sports, вже влітку кияни можуть втратити ще одного важливого гравця.
Кого може продати Динамо?
Європейський гранд зацікавлений у придбанні 20-річного захисника "біло-синіх" Тарасом Михавком. Вже влітку 2026 року футболіст оже опинитися в чемпіонаті Франції.
Предметний інтерес до гравця проявляє Марсель. Цього сезону провансальці витратили майже 30 мільйонів євро на трьох центрбеків, проте все одно не задоволені їх якістю.
Французи бачать у Михавку вирішення цієї проблеми у довгостроковій перспективі. Повідомляється, що Марсель готовий заплатити близько 25 мільйонів євро за українця.
Довідка. Трансфер Михавка може стати другим найдорожчим продажем в історії Динамо. Лише за Іллю Забарного кияни отримали 33 мільйони євро, враховуючи бонуси за перехід гравця з Борнмута в ПСЖ.
Відзначимо, що Марсель нині бореться за путівку в Лігу чемпіонів, посідаючи третє місце в чемпіонаті Франції. Відрив від Ліона складає всього два бали.
Нагадаємо, що Тарас є вихованцем ФК Львів, але у 2023 році перебрався у Динамо U-19. У лютому 2024-го Михавко дебютував в основній команді киян та вже відіграв 77 матчів за "біло-синіх", забивши 4 голи та ставши чемпіоном України, повідомляє Transfermarkt.
Як Динамо проводить сезон 2025 – 2026?
- Динамо непогано розпочало поточну кампанію, вигравши чотири перші матчі в УПЛ. Також кияни подолали Хамрун Спартанс у кваліфікації Ліги чемпіонів.
- Проте після цього на "біло-синіх" чекав спад. Динамо вилетіло з ЛЧ від кіпрського Пафоса та зазнало невдачі у кваліфікації Ліги Європи, поступившись Маккабі Тель-Авів.
- "Біло-сині" потрапили в основну стадію Ліги конференцій, де посіли лише 27 місце та не вийшли у плей-оф. В УПЛ же команда провела жахливу осінь.
- Динамо виграло всього один з 10-ти осінніх матчів в чемпіонаті, через що з посади головного тренера було звільнено Олександра Шовковського. На його місце було призначено Ігоря Костюка.
- В турнірній таблиці УПЛ команда посідає четверте місце, відстаючи на два бали від Полісся. Також підопічні Костюка продовжують боротися за Кубок України, дійшовши до півфіналу турніру.