Миллионы для Динамо: европейский гранд готовит бешеные деньги за таланта сборной Украины

Киевское Динамо проводит не слишком удачный сезон. Одной из причин спада "бело-синих" стала продажа лидера нападения Владислава Ваната в Жирону.

Тем не менее, этот трансфер позволил Динамо заработать около 15 миллионов евро. Как сообщает MVZ Sports, уже летом киевляне могут потерять еще одного важного игрока.

Кого может продать Динамо?

Европейский гранд заинтересован в приобретении 20-летнего защитника "бело-синих" Тарасом Михавко. Уже летом 2026 года футболист может оказаться в чемпионате Франции.

Предметный интерес к игроку проявляет Марсель. В этом сезоне провансальцы потратили почти 30 миллионов евро на трех центрбеков, однако все равно не удовлетворены их качеством.

Французы видят в Михавке решение этой проблемы в долгосрочной перспективе. Сообщается, что Марсель готов заплатить около 25 миллионов евро за украинца.

Справка. Трансфер Михавко может стать второй самой дорогой продажей в истории Динамо. Лишь за Илью Забарного киевляне получили 33 миллиона евро, учитывая бонусы за переход игрока из Борнмута в ПСЖ.

Отметим, что Марсель нынче борется за путевку в Лигу чемпионов, занимая третье место в чемпионате Франции. Отрыв от Лиона составляет всего два балла.

Напомним, что Тарас является воспитанником ФК Львов, но в 2023 году перебрался в Динамо U-19. В феврале 2024-го Михавко дебютировал в основной команде киевлян и уже сыграл 77 матчей за "бело-синих", забив 4 гола и став чемпионом Украины, сообщает Transfermarkt.

