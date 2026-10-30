"Як можна ненавидіти": Марта Костюк розповіла про хейт після матчу із Соболенко

Українська тенісистка Марта Костюк на початку сезону поступилася у фіналі турніру в Брисбені Аріні Соболенко, після чого не потиснула руку білорусці і не згадала її у своїй промові. Попри очевидну причину цих дій, друга ракетка України змушена була витримувати хвилю хейту.

Як розповіла Костюк в інтерв'ю Марічці Падалко, на неї накинулися не лише російські боти, але й справжні живі вболівальники. І усе це на тлі того, що рідний для Марти Київ переживав блекаути та відсутність опалення.

Хейт Костюк через Соболенко

Марта, як і інші українки, не тисне руки "нейтральним" спортсменкам через їхню позицію щодо війни – а в деяких випадках відсутність такої позиції. Аріна Соболенко ж якраз відома тим, що відмовляється засуджувати російську агресію та підтримує дружні стосунки з диктаторським білоруським режимом Олександра Лукашенка, що став співучасником злочинів проти України.

Після фіналу Брисбена Костюк цілком очікувано не стала дякувати Соболенко у промові на корті. І це стало приводом для деяких вболівальників критикувати українку і звинувачувати у порушенні усталеного тенісного етикету та неповазі до суперниці і спорту.

Для мене було найобразливіше, що це були не просто боти, а це також були просто якісь фанати, живі люди. І в той момент у мене у батьків не було тепла, були у нас знайомі, в яких взагалі було нуль градусів у квартирі, не було води, нічого. Тому для мене це було абсолютно по-людськи незрозуміло, як можна мене за це ненавидіти,

– пригадала Марта свої емоції.

В інтерв'ю Марта також розповіла про ставлення своєї мами і тренерки Талини Бейко до російської мови і свою участь у Революції Гідності.