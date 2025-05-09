Костюк здолала колишню росіянку Касаткіну на "тисячнику" у Римі

У п'ятницю, 9 травня, відбулись матчі другого кола WTA 1000 у Римі. В одному з них зіграла українська тенісистка Марта Костюк.

Марта Костюк – Дар'я Касаткіна 2:0 (6:4, 6:2)

Друга ракетка України змагалась з колишньою росіянкою Дар'єю Касаткіною, яка стала громадянкою Австралії. Для тенісисток це стала сьома зустріч за кар'єру, повідомляє 24 канал.

Читайте також Натяк на рукостискання: Костюк зробила заяву перед грою з росіянкою, яка змінила громадянство

Як Костюк перемогла Касаткіну

Перший сет матчу другого кола WTA 1000 у Римі між Мартою Костюк та Дар'єю Касаткіною вийшов доволі конкурентним. Проте українка здобула перемогу з рахунком у 6:4.

Друга партія була легшою для другої ракетки України. Марта Костюк без проблем здолала Дар'ю Касаткіну, закривши сет – 6:2.

Статистика. Марта Костюк за матч виконала три подачі на виліт та припустилась шести подвійних помилок. На рахунку Дар'ї Касаткіною 5 подвійних помилок та жодного ейсу.

У наступному колі "тисячника" у Римі Марта Костюк зіграє проти переможниці пари Лейла Фернандес – Антонія Ружич.

Нагадаємо, що у першій грі Марта Костюк здобула видовищну перемогу над Александрою Еало. Українська тенісистка знищила представницю Філіппін.