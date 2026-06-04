23-річна українка для потрапляння до головного матчу свого життя повинна здолати безпрапорну росіянку. Поєдинок Марти Костюк з Міррою Андрєєвою відбудеться у четвер, 4 червня, близько 16:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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У якій формі перебувають Костюк і Андрєєва?

Лише лінивий не називає Марту Костюк цьгоріч новою Королевою ґрунту. Українка виграла усі 17 поєдинків на цьому покритті, яка провела у нинішньому сезоні.

Також наша співвітчизниця стає справжньою грозою представниць топ-10 рейтингу. Від початку року вона сім разів обігрувала тих, хто перебуває в еліті світового тенісу. Останньою такою звитягою став успіх у матчі з 7-ою ракеткою Еліною Світоліною у чвертьфіналі.

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Натомість у Андрєєвої з цим виникають проблеми: на ґрунті вона вже програвала Єлені Рибакіній у Штуттгарті і Коко Гофф у Римі. На харді росіянка також зазнавала поразок проти Аманди Анісімової і Вікторії Мбоко.

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Яка історія протистоянь Костюк і Андрєєвої?

"Нейтральна" росіянка цьогоріч стала для Марти зручною суперницею: українка не просто двічі обіграла її, але й навіть не віддала жодного сету.

Спершу Костюк вибила Андрєєву у січні у Брисбені на стадії чвертьфіналу. А згодом саме представниця країни-агресора зазнала поразки від Марти в історичному для неї фіналі "тисячника" у Мадриді, який став поки найбільшою перемогою української тенісистки в її кар'єрі.

Сподіваємося, що й цього разу проблем у Костюк не буде, і ми зможемо повболівати за неї вже у фіналі Ролан Гаррос.