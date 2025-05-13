Марта Костюк вилетіла з турніру в Римі: українка не змогла взяти реванш у першої ракетки світу

Одна з найкращих тенісисток України завершила свій шлях на "тисячнику" в Римі. Марта не скористалась шансами у поєдинку проти Аріни Сабалєнка та програла у двох сетах.

Аріна Сабалєнка – Марта Костюк (Україна) 2:0 (6:1, 7:6)

В італійському Римі продовжується престижний жіночий турнір з тенісу категорії WTA1000. Серед учасниць змагання були три представниці України, повідомляє 24 Канал.

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Невдалий реванш

Ще у першому колі вилетіла Даяна Ястремська. А ось Марта Костюк та Еліна Світоліна змогли дійти до 1/8 фіналу. Першій випала складна суперниця в особі білоруски Аріни Сабалєнка.

"Нейтральна" спортсменка вже певний час є лідером рейтингу WTA, а два тижні тому вибила Костюк зі змагання у Мадриді у чвертьфіналі. Тепер же Марта мала намір взяти реванш у прихильниці білоруського диктатора Алєксандра Лукашенка.

Втім вже у першому сеті українка змарнувала кілька непоганих нагод зробити брейк. Сабалєнка ж у відповідь була нещадною та віддала Костюк лише один гейм.

Натомість Марті вдалось нав'язати конкуренцію у другому сеті. За рахунку 4:3 на свою користь Костюк взяла гейм на подачі Аріни та готувалась подавати на сет.

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Втім білорусці вдалось повернути брейк та довести зустріч до тайбрейку. Там перша ракетка світу і дотисла українку, оформивши її виліт за крок від чвертьфіналу.

У наступній стадії Сабалєнка протистоятиме Чжен Ціньвен з Китаю. При цьому римський турнір не залишився без українок. Еліна Світоліна також вийшла в 1/4 фіналу. Її опоненткою стане американка Пейтон Стернс (WTA №42).