Мільйонний джекпот Костюк: скільки Марта заробила за історичний тріумф у Мадриді

Марта Костюк зірвала найбільший куш у кар'єрі після перемоги на престижному WTA 1000 у Мадриді. Українка не лише здобула дебютний титул такого рівня, а й поповнила рахунок на понад мільйон євро.

Мадридський турнір став для Костюк справжнім проривом: перший титул WTA 1000, тисяча рейтингових очок і рекордні призові. Перемога над Міррою Андрєєвою у фіналі відкрила для українки нову фінансову та спортивну вершину, повідомляє 24 Канал.

Які призові отримає Марта Костюк?

За перемогу на турнірі у Мадриді Марта Костюк заробить 1 007 165 євро (приблизно 1,19 мільйона доларів), пише wtatennis.com.

Окрім солідної суми, українка отримає максимальні 1000 рейтингових очок, що суттєво зміцнить її позиції у світовому рейтингу.

За інформацією "Трибуни", завдяки цій перемозі 23-річна українка вперше в карʼєрі увійде в топ-15 рейтингу WTA, чим оновить особистий рекорд. До цього найкращою позицією Марти було 16-те місце (у червні 2024 року).

Найбільший фінансовий успіх у кар'єрі українки

Цей титул став не лише історичним у спортивному плані, а й найприбутковішим у кар'єрі Костюк. До тріумфу в Мадриді українка ще не вигравала турніри категорії WTA 1000, тож саме цей успіх став її найбільшим проривом як за статусом, так і за розміром винагороди.

Завдяки цьому успіху Марта голосно заявила про себе напередодні Ролан Гаррос і підтвердила, що готова боротися за титули найвищого рівня.