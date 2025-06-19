Українська тенісистка з'явилась у розкішному образі на вечірку у Берліні

Марта Костюк нещодавно виступила на WTA 500 у Берліні. Перед початком турніру друга ракетка України завітала на традиційну вечірку для учасників змагань.

Українська теніситка привернула увагу своїм розкішним образом. Чарівний вигляд Марти викликав захоплення у інших гостей вечірки та шанувальників, повідомляє 24 канал із посиланням на WTA.

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Марта Костюк на вечірці у Берліні

Марта Костюк поєднала витончену чорну сукню зі стильним піджаком та маленької сумочки того ж кольору. Українська тенісистка продемонструвала красу, елегантнісь та жіночність.

Стриманий макіяж та усмішка ідеально доповнили розкішний образ спортсменки. А відео з вечірки розлетілось соціальними мережами. Фанати залишають чимало приємних коментарів.

Відео з вечірки у Берліні:

Нагадаємо, що Марта Костюк, на жаль, поступилась у першому колі WTA 500 у Берліні. Друга ракетка України програла Еммі Наварро та вилетіла з турніру.

Раніше українська тенісистка Марта Костюк поділилась фото з відпочинку після участі на Роллан Гаррос-2025 у Франції.