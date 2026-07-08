Українська тенісистка продовжує успішний виступ на трав'яному мейджорі в Лондоні та вже повторила своє найкраще досягнення на турнірах Grand Slam. Попереду на неї чекає одна з найскладніших перевірок – зустріч із представницею Італії, яка чудово почувається на трав'яному покритті, повідомляє 24 Канал.

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Коли відбудеться матч Костюк – Паоліні?

У середу, 8 липня, Марта Костюк проведе поєдинок 1/4 фіналу Вімблдону-2026 проти Жасмін Паоліні. Початок зустрічі запланований не раніше 15:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу буде доступна на платформах Суспільне Спорт.

Для 24-річної українки це перший у кар'єрі чвертьфінал Вімблдону. На шляху до цієї стадії Марта впевнено здолала американку Ешлін Крюгер у двох сетах – 6:4, 6:4.

Паоліні провела непростий матч в 1/8 фіналу. Італійська тенісистка у трьох партіях переграла представницю Філіппін Александру Еалу – 6:4, 4:6, 6:3.

Що стоїть на кону?

Костюк і Паоліні вже тричі зустрічалися в матчах WTA. Перевагу в особистих зустрічах має італійка, яка виграла два поєдинки, тоді як українка святкувала одну перемогу.

Водночас усі попередні матчі між тенісистками проходили на хардовому покритті, тому майбутня зустріч стане їхнім першим очним протистоянням на траві.

Жасмін Паоліні добре знає, як досягати успіху на кортах Всеанглійського клубу. У 2024 році вона дісталася фіналу Вімблдону, де поступилася у вирішальному матчі. Натомість для Марти Костюк нинішній турнір уже став найуспішнішим у кар'єрі на британському мейджорі.

Переможниця цього протистояння здобуде путівку до півфіналу Вімблдону-2026 та продовжить боротьбу за свій перший титул на турнірах Grand Slam. Для Костюк це також шанс уперше в кар'єрі пробитися до четвірки найсильніших на легендарному турнірі в Лондоні.